taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.432
USD
3,9294
EURO
4,8223
ALTIN
166,05
PETR
67,5800

Cam filmi olmayan araçlarda yolcular risk altında

Bir süre önce tartışmalara neden olan cam filmi, özellikle yaz aylarında hayati önem taşıyor.

Haber Merkezi | 21.03.2018 - 09:42..
  1. Haberler
  2. Otomobil
Cam filmi olmayan araçlarda yolcular risk altında
Selman ÖZTÜRK / [email protected]

Önce yasaklanan, ardından kısa bir süre sonra yeniden belirli ölçütlerde serbest hale getirilen cam filmi uygulaması, aksesuardan ziyade bir ihtiyaç.

Özellikle çocuklu ailelerde, araç içerisinde çocuk varken güneş çarpmasını önlemek için cam filmi uygulaması şart.

Beyaz cam dediğimiz, herhangi bir karartma işlemi veya cam filmi uygulanmamış camlar, güneş ışınlarını doğrudan araç içine geçirdiği için yaz aylarında güneş çarpması vakalarına neden olabiliyor.

Cam filmi olmayan araçlarda yolcular risk altında

ÇOCUKLAR VE YAŞLILAR YÜKSEK RİSK GRUBUNDA

Küresel ısınmanın da etkisiyle yaz aylarında kavurucu hale gelen güneş ışınları, araç içerisinde bulunan yolcuları olumsuz etkiliyor. Özellikle çocuklar bu durumdan en çok etkilenen grupta yer alıyor. Yapılan araştırmalar, beyaz camlı araçlarda güneş çarpması veya sıcak çarpmasının, cam filmi uygulanan araçlara göre 5 kat daha fazla olduğunu ortaya koyuyor.

Çocuklardan sonra ikincil riskli grup da yaşlılar. Yüksek sıcaklıklarda baş ağrısı, baş dönmesi, ölümcül kalp rahatsızlıkları gibi olumsuz durum riski yüksek olan yaşlı yolcular için de cam filmi uygulaması hayati önem taşıyor.

Cam filmi olmayan araçlarda yolcular risk altında

YANIK PROBLEMLERİNE YOL AÇIYOR

Cam filmi veya karartma işlemi uygulanmamış camlar, sürücü ve yolcular için 'güneş yanığı' tehlikesini de beraberinde getiriyor. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatleri başta olmak üzere, sıcaklığın yüksek olduğu zamanlarda araç içine süzülen ışınlar, sürücü ve yolcuların vücudunun çeşitli bölgelerinde yanık oluşturabiliyor.

Cam filmi olmayan araçlarda yolcular risk altında

YAKIT TASARRUFU SAĞLIYOR

Cam filmi uygulaması, sıcak havalarda araç içerisine giren güneş ışınlarını keserek, araç iç mekânının daha fazla ısınmasını engelliyor. Böylece araç klimasının daha alt seviyede çalıştırılabilmesine olanak sağlayan cam filmi uygulaması, yakıt tasarrufu da sağlıyor. Bilindiği üzere klimalar, her ne kadar elektronik olsa da araç çekiş gücüne etki ediyor. Bu etki, aracın daha fazla yakıt tüketmesine yol açıyor.

Cam filmi olmayan araçlarda yolcular risk altında

HANGİ CAM FİLMİ SERBEST? KAÇ NUMARA CAM FİLMİ TAKTIRMALIYIM?

Bir yasak, bir serbest derken Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tartışmalara noktayı koyarak belirli ölçülerde olmak kaydıyla cam filmi uygulamasındaki yasağı kaldırdı.

Alınan karara göre araçlarda ön cam ve yolcu taşıyan araçlarda acil çıkış camları haricinde, tüm camlara yüzde 70 ışık geçirgenliği olan cam filmi uygulaması yapılabilecek. Bu da en açık ton cam filminin araca uygulanabileceği anlamına geliyor. 4 numara diye tabir edilen ve ışık geçirgenlik oranı yüzde 20'nin altında olan koyu cam filmleri ise tamamen yasak.

Cam filmi olmayan araçlarda yolcular risk altında




Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
BMW ofislerine polis baskını
Almanya Münih Savcılığı, dizel araçlarda egzoz salınımı manipülasyonu şüphesiyle BMW AG'nin genel merkezinde ve Avusturya'daki bir fabrikasında polisler eşliğinde arama yapıldığını bildirdi.
Aston Martin'in yeni SUV modelinin ismi belli oldu
Lüks araç markası Aston Martin'in yeni SUV modelinin ismi belli oldu.
Porsche iki yeni modelini Türkiye'de satışa sundu
Alman otomobil üreticisi Porsche, 718 modelini güncelleyerek iki yeni versiyon halinde piyasaya sürdü.
Volkswagen yeni Touareg'i görücüye çıkardı
Alman otomobil devi Volkswagen, yeni Touareg'i 23 Mart Cuma günü tanıtacak. Merakla beklenen bu lansman öncesinde Volkswagen, ilgiyi artırmak amacıyla bir teaser yayınladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hollanda Türkiye'yi kınamak istedi komik duruma düştü

Hollanda Türkiye'yi kınamak istedi komik duruma düştü

69
Şehit ailesine icra takibi başlatan belediye özür diledi

Şehit ailesine icra takibi başlatan belediye özür diledi

96
ABD ve Suudi Arabistan İran'a karşı anlaştı

ABD ve Suudi Arabistan İran'a karşı anlaştı

86
Kayıp Malezya uçağının bulunduğu iddia edildi

Kayıp Malezya uçağının bulunduğu iddia edildi

27
Deniz Bölükbaşı vefat etti

Deniz Bölükbaşı vefat etti

37
Suriye'de 713 aileye yardım yapıldı

Suriye'de 713 aileye yardım yapıldı

11
Korgeneral Temel'e sevgi gösterisi

Korgeneral Temel'e sevgi gösterisi

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM