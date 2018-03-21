Cam filmi olmayan araçlarda yolcular risk altında

Önce yasaklanan, ardından kısa bir süre sonra yeniden belirli ölçütlerde serbest hale getirilen cam filmi uygulaması, aksesuardan ziyade bir ihtiyaç.

Özellikle çocuklu ailelerde, araç içerisinde çocuk varken güneş çarpmasını önlemek için cam filmi uygulaması şart.

Beyaz cam dediğimiz, herhangi bir karartma işlemi veya cam filmi uygulanmamış camlar, güneş ışınlarını doğrudan araç içine geçirdiği için yaz aylarında güneş çarpması vakalarına neden olabiliyor.

ÇOCUKLAR VE YAŞLILAR YÜKSEK RİSK GRUBUNDA

Küresel ısınmanın da etkisiyle yaz aylarında kavurucu hale gelen güneş ışınları, araç içerisinde bulunan yolcuları olumsuz etkiliyor. Özellikle çocuklar bu durumdan en çok etkilenen grupta yer alıyor. Yapılan araştırmalar, beyaz camlı araçlarda güneş çarpması veya sıcak çarpmasının, cam filmi uygulanan araçlara göre 5 kat daha fazla olduğunu ortaya koyuyor.

Çocuklardan sonra ikincil riskli grup da yaşlılar. Yüksek sıcaklıklarda baş ağrısı, baş dönmesi, ölümcül kalp rahatsızlıkları gibi olumsuz durum riski yüksek olan yaşlı yolcular için de cam filmi uygulaması hayati önem taşıyor.





YANIK PROBLEMLERİNE YOL AÇIYOR

Cam filmi veya karartma işlemi uygulanmamış camlar, sürücü ve yolcular için 'güneş yanığı' tehlikesini de beraberinde getiriyor. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatleri başta olmak üzere, sıcaklığın yüksek olduğu zamanlarda araç içine süzülen ışınlar, sürücü ve yolcuların vücudunun çeşitli bölgelerinde yanık oluşturabiliyor.





YAKIT TASARRUFU SAĞLIYOR

Cam filmi uygulaması, sıcak havalarda araç içerisine giren güneş ışınlarını keserek, araç iç mekânının daha fazla ısınmasını engelliyor. Böylece araç klimasının daha alt seviyede çalıştırılabilmesine olanak sağlayan cam filmi uygulaması, yakıt tasarrufu da sağlıyor. Bilindiği üzere klimalar, her ne kadar elektronik olsa da araç çekiş gücüne etki ediyor. Bu etki, aracın daha fazla yakıt tüketmesine yol açıyor.





HANGİ CAM FİLMİ SERBEST? KAÇ NUMARA CAM FİLMİ TAKTIRMALIYIM?

Bir yasak, bir serbest derken Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tartışmalara noktayı koyarak belirli ölçülerde olmak kaydıyla cam filmi uygulamasındaki yasağı kaldırdı.

Alınan karara göre araçlarda ön cam ve yolcu taşıyan araçlarda acil çıkış camları haricinde, tüm camlara yüzde 70 ışık geçirgenliği olan cam filmi uygulaması yapılabilecek. Bu da en açık ton cam filminin araca uygulanabileceği anlamına geliyor. 4 numara diye tabir edilen ve ışık geçirgenlik oranı yüzde 20'nin altında olan koyu cam filmleri ise tamamen yasak.











