Cam filmine ağır kusur düzenlemesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın belirlediği standartlarda araç muayene hizmeti veren TÜVTÜRK, cam filmi ve sonradan boyanmış camlar ile ilgili düzenleme hakkında araç sahiplerini bilgilendiriyor.

CAM FİLM ARTIK AĞIR KUSUR

Yeni alınan karara göre eskiden hafif kusurlu olarak değerlendilen filmli araçlar, ağır kusurlu olarak değerlendirilip, muayeneden geçemeyecek.

MUAYENE İÇİN ARAÇLARIN ORİJİNAL HALİNE GELMESİ GEREK

TÜVTÜRK'ten tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"TÜVTÜRK, muayene hizmetinin daha hızlı ve sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilebilmesi amacıyla araç sahiplerini cam filmi ve sonradan boyanmış camlar ile ilgili gerçekleşen düzenleme konusunda uyardı. Buna göre, daha önce ‘Hafif Kusur’ olarak değerlendirilen araç cam filmleri ve sonradan boyanan camlar yeni düzenleme ile ‘Ağır Kusur’ sayılacak. Bu araçlar, araç muayenesinden geçemeyecek. Cam filmi ve sonradan boyanmış camı bulunan araç sahiplerinin, araçlarını orijinal haline getirerek muayeneye gelmeleri gerekmektedir."