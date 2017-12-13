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Çamaşır makinesiyle gizlenen PKK sığınağı bulundu

Ağrı Dağı'nda, boş bir evin mutfağında yer alan ve girişi çamaşır makinesiyle gizlenmek istenen sığınak ortaya çıkarıldı.

AA | 13.12.2017 - 09:54..
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel harekat (JÖH) ve komando timleri, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının sığınak ve barınaklarının belirlenerek imha edilmesi amacıyla Ağrı Dağı'nın, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kesimindeki bölümünde operasyon başlattı.

Operasyon çerçevesinde, bazı askeri birlikler havadan bölgeye indirilirken, karadan da bazı timlerin, teröristlerin bulunabilecekleri alanlara intikali sağlandı.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN ALTINDAN SIĞINAK ÇIKTI

Eş zamanlı yapılan harekat kapsamında timler, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Güngören köyündeki boş bir evde arama gerçekleştirdi.

Aramada, evin mutfağında çamaşır makinesiyle girişi saklanmaya çalışılan gizli bir sığınak bulundu.

Çamaşır makinesiyle gizlenen PKK sığınağı bulundu

SIĞINAKTA BULUNANLAR

Sığınaktaki aramada, "KCK asayiş" yazılı 2 yelek, 9 piknik tüpü, 3 piknik tüpü başlığı, 8 kilogram zeytin, 20 konserve, 29 paket helva, 10 piknik tipi reçel, 9 poşet hamburger ekmeği, 24 poşet lavaş ekmek, 12 adet 500 gramlık çay, 10 kilogram küp şeker, 2 kilogram çivi, 4 boş çuval ile birer adet kazma, kürek, balyoz ve keser ele geçirildi.

Söz konusu yiyecek ve yaşam malzemeleri, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla imha edildi.

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