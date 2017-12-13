Çamaşır makinesiyle gizlenen PKK sığınağı bulundu

1 Benzine zam geliyor PÜİS'ten yapılan açıklamaya göre bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzin grubunda 7-9 kuruşluk artış bekleniyor.

2 Meclis'te milletvekilleri birbirine girdi CHP'li Özgür Özel'in AK Partili vekile yönelik "Ben senin ne mal olduğunu bilmiyorum" şeklindeki sözleri Meclis'te gergin anlara neden oldu.

3 Avusturya'da sigaralı koalizyon pazarlığı Avusturya'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin lideri Heinz-Christian Strache, koalisyon pazarlığı için kapalı alanda sigara içme yasağını kaldırttı. Sebebi ise kendi tiryakiliği.

4 Tudor ailesini ülkesine yolladı Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, "Florya'ya taşınıyorum, işime odaklanacağım" diyerek ailesini ülkesine yolladı.

5 Muhalifler, Afrin operasyonu için hazır bekliyor Son zamanlarda gözlerin çevrili olduğu PYD denetimindeki Suriye'nin Afrin kentine Türkiye'nin olası operasyonuna muhalifler de destek verecek.

6 CHP'den Naim Süleymanoğlu paneli CHP Genel Başkan Yardımcısı Cankurtaran: "Biz, kazanmanın ne demek olduğunu Naim Süleymanoğlu'ndan öğrendik."