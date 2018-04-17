Burundi'de insanların hâlen hem güç hem de zaman alan elde çamaşır yıkama işi suyun da fazla kullanımına neden oluyor. Gelişmemiş ülkelerde makinelerin ulaşılır olmaması, elde çamaşır yıkamayı zorunlu kıldığı gibi ulaşımda da bisiklet kullanımına teşvik ediyor.

Tüm bunlara tanık olan Avrupalı bir genç olan Rich Hewit, Burundi ziyaretinde bir icat yaptı.

Çamaşır yıkayan bisiklet VİDEO

MARKETE GİDERKEN ÇAMAŞIR YIKAMAK

SpinCycle adını verdiği sistemde bisikletin arka tekerleği üzerine monte edilen bir kova içerisine çamaşırlar, su ve deterjan konuyor. Tekerlek döndükçe kova da dönüyor ve içindeki çamaşırlar yıkanıyor...

Çamaşır yıkama işi bittiğindeyse kova sökülüyor ve bisiklet eski hâline dönebiliyor.