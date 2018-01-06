taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.638
USD
3,7360
EURO
4,4940
ALTIN
158,48
PETR
67,7100

Cami avlusunda kesik bacak bulundu

Şanlıurfa'da Eyüp Peygamber Camii avlusunda, namazlarını kılmaya gidenler, poşet içerisinde kesik bacak görünce polise haber verdi.

DHA | 06.01.2018 - 15:55..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Sabah namazını kılmak için camiye gidenler, avluda siyah poşet görünce içine baktı.

Poşette kesik bacak görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin incelemesinde, kesik bacağın insana ait olduğunu belirledi.

HASTANELERDEKİ AMELİYATLAR İNCELEMEYE ALINDI

Polis, kesik bacağı, ameliyatla bacağı kesilen kişi ya da yakınlarınca gömülmek yerine camiye bırakılmış olabileceği olasılığı üzerine hastanelerde son günlerde yapılan ameliyatları da incelemeye başladı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cami avlusunda kesik bacak bulundu

Cami avlusunda kesik bacak bulundu

İlginizi Çekebilir
CHP'li Ağbaba'dan 2019 çıkışı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 2019 seçimleriyle ilgili konuştu: 2019'da Türkiye'yi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden yürüyenler yönetecek.
Sarıkamış'ta Kardan Heykeller Sergisi açıldı
Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılında, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yapılan kardan heykellerin açılışı gerçekleştirildi.
Şehit olan eşini kamuflajıyla uğurladı
Irak'ın kuzeyindeki Kaniraş bölgesindeki operasyon sırasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Adem Akpınar, memleketi Erzincan’da toprağa verildi.
Polisle yapılan iş birliği dolandırıcıları yakalattı
Bursa’da, dolandırmak istedikleri çiftin oyununa gelen telefon dolandırıcıları, içinde para olduğunu sandıkları kağıt dolu poşeti teslim alırken polis tarafından suçüstü yakalandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Portakal MHP'lileri kızdırdı

Fatih Portakal MHP'lileri kızdırdı

186
BMGK'da ABD'nin İran'a müdahale çığırtkanlığı tutmadı

BMGK'da ABD'nin İran'a müdahale çığırtkanlığı tutmadı

83
Avusturya'da ırkçılar Asel bebeğe nefret kustu

Avusturya'da ırkçılar Asel bebeğe nefret kustu

107
Erdoğan'ın ziyareti ırkçı Le Pen'i rahatsız etti

Erdoğan'ın ziyareti ırkçı Le Pen'i rahatsız etti

62
Maltepe'deki baba vahşetine Başbakan'dan talimat

Maltepe'deki baba vahşetine Başbakan'dan talimat

224
Aatıf Chahechouhe ile Dirar hacamat yaptırdı

Aatıf Chahechouhe ile Dirar hacamat yaptırdı

50
Döviz piyasasında son durum

Döviz piyasasında son durum

154
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM