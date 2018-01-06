Cami avlusunda kesik bacak bulundu

Sabah namazını kılmak için camiye gidenler, avluda siyah poşet görünce içine baktı.

Poşette kesik bacak görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin incelemesinde, kesik bacağın insana ait olduğunu belirledi.

HASTANELERDEKİ AMELİYATLAR İNCELEMEYE ALINDI

Polis, kesik bacağı, ameliyatla bacağı kesilen kişi ya da yakınlarınca gömülmek yerine camiye bırakılmış olabileceği olasılığı üzerine hastanelerde son günlerde yapılan ameliyatları da incelemeye başladı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.





