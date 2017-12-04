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Cami hırsızları serbest kaldı

Sur ilçesinde bulunan İskender Paşa Camisi’nin kümbetindeki 50 bin liralık kurşun kaplamaları çalan hırsızlar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA | 04.12.2017 - 15:03..
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Diyarbakır'ın Sur ilçesi İskender Paşa Mahallesi’nde şüpheli şahısların dolaştığını öğrenen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bölgeye gittiklerinde kendilerini görüp kaçmaya başlayan 5 şahıstan 4’ünü yakaladı.

POLİS ŞÜPHELENDİ

Yapılan GBT sorgularında ve üst aramalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan şahısların şüpheli hareketleri, ellerinin ve üstlerinin tozlu olması üzerine mahallede inceleme yapan ekipler, İskender Paşa Camisi’nin duvarında tırmanma izlerine rastladı.

Şahıslarla yapılan detaylı görüşmede caminin kümbetinde bulunan kurşun kaplamaları çıkardıkları ve paket haline getirdikleri öğrenildi.

Cami hırsızları serbest kaldı

Camide yapılan incelemede paket haline getirilmiş ve tahmini ağırlığı 500 kilogram olan 12 parça kurşun kaplama malzemeye rastlandı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis şahıslardan 3’ünün yine aynı camide yapılan hırsızlık olayına karıştığını tespit etti.

Cami hırsızları serbest kaldı

SERBEST KALDILAR

Yapılan sorgularında şahısların daha önceki malzemeleri bin 300 TL’ye hurdacıya sattıkları öğrenildi. Malzemeler Çarşı Polis Karakolu’nda muhafaza altına alınırken şahıslar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şahısların, camiye yaklaşık 50 bin liralık zarar verdiği de öğrenildi.

Cami hırsızları serbest kaldı

Cami hırsızları serbest kaldı

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