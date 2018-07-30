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Camı kırarak eve giren kanguru kendini yaraladı

Melbourne kentinde gece camı kırarak eve giren kanguru girdiği evden çıkmak isterken tekrar camı kırarak yaralandı.

İHA | 30.07.2018 - 15:06..
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Kanguruların evleri basmasıyla meşhur olan Avustralya'da bir kanguru olayı daha yaşandı. Melbourne kentinde gece vakti bir eve camı kırarak giren kanguru evdekilere korku dolu anlar yaşattı. 30 kilo ağırlığındaki kanguru girdiği evden çıkmak isterken bir kez daha camı kırarak kendini yaraladı.

Camı kırarak eve giren kanguru kendini yaraladı

KANGURUYA SAKİNLEŞTİRİCİ VERİLDİ

Kanguruyu yaralı halde gören ev sahipleri kanguruyu banyoya kilitledi. Duruma acil müdahale eden Manfred Zabinskas, sakinleştirici verilen kanguruyu güvenli şekilde çıkardı. Kangurunun sağlık durumunu merak edip endişelen aile kangurunun sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendi.

Camı kırarak eve giren kanguru kendini yaraladı

"YAŞAM ALANLARI DARALINCA BU OLAYLAR SIKLANIYOR"

Kangurunun durumunun düzeldiğini belirten Zabinskas, canlıların yaşam alanı daralınca bu tür olayların artmasında etkili olduğunu söyledi.

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