taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.994
USD
3,8619
EURO
4,4683
ALTIN
158,51
PETR
64,1000

Cami tuvaletinde cinsel istismara 2 yıl 1 ay hapis cezası

Kayseri'de kız arkadaşına cinsel istismardan yargılanan sanık, suçlamaları kabul etmeyerek sadece parkta konuştuklarını söyledi.

07.11.2017 - 15:01
  1. Haberler
  2. İç Haber

w

 

Kayseri'de, geçen 27 Mayıs'ta Kocasinan ilçesi Himmetdede mahallesinde, iddiaya göre kız arkadaşı 17 yaşındaki D.B. ile tehdit ederek mahallede bulunan caminin tuvaletinde ve birkaç gün sonra da mahallede bulunan bir türbe bahçesinde ilişkiye girdiği iddiasıyla yargılanan M.K.'nin Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı.

"SADECE PARKTA KONUŞTUK"

M.K. duruşmada, "Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. D.B.'ye arkadaşlık teklif ettim. Ancak, kabul etmedi. Kesinlikle ilişkiye girmedik. Sadece parkta konuştuk." dedi.  D.B. ise "Polisteki sorgumda söylediklerimi kabul etmiyorum. M.K.'dan şikayetçi değilim." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, M.K.'ye, 'reşit olmayan kişiye cinsel istismar' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

İlginizi Çekebilir
Toroslar'da 'kar nöbeti' başladı
Mersin'de karda mahsur kalan yörükler ve hayvanlar kurtarıldı.
Rize'de sarmaşıkların sardığı ev ilgi odağı oldu
Rize'de, arka cephesi sarmaşıklarla kaplanıp görünmez olan ev görenleri kendisine hayran bırakıyor.
Mersin halinde işçilerden eylem
Mersin Büyükşehir Belediyesi Toptancılar Kompleksi'nde çalışan işçiler, yapılan zammı az buldukları için iş bırakma eylemi düzenledi.
Sivas'ta 42 metrelik tır kavşağa sıkıştı
Sivas'ta dönüş yaptığı kavşakta sıkışan buhar tankeri yüklü tır, 3 saat süren çalışma ile kurtarıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Portakal AKM projesinden memnun

Fatih Portakal AKM projesinden memnun

220
Rus filozof Aleksandr Dugin: Türkiye'nin B planı olmalı

Rus filozof Aleksandr Dugin: Türkiye'nin B planı olmalı

180
Gözaltındaki Suudi prensleri lüks otelin lobisinde yatırdılar

Gözaltındaki Suudi prensleri lüks otelin lobisinde yatırdılar

62
Binali Yıldırım vergi teşekkür belgesi gösterdi

Binali Yıldırım vergi teşekkür belgesi gösterdi

176
Kızılay Başkanı Kınık'ın Alman rakibini yenme sevinci

Kızılay Başkanı Kınık'ın Alman rakibini yenme sevinci

30
Barzani: ABD saldırılara izin vermemeliydi

Barzani: ABD saldırılara izin vermemeliydi

197
CHP'li Mustafa Balbay canlı yayında tartışma çıkardı

CHP'li Mustafa Balbay canlı yayında tartışma çıkardı

107
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM