Cami tuvaletinde cinsel istismara 2 yıl 1 ay hapis cezası

Kayseri'de, geçen 27 Mayıs'ta Kocasinan ilçesi Himmetdede mahallesinde, iddiaya göre kız arkadaşı 17 yaşındaki D.B. ile tehdit ederek mahallede bulunan caminin tuvaletinde ve birkaç gün sonra da mahallede bulunan bir türbe bahçesinde ilişkiye girdiği iddiasıyla yargılanan M.K.'nin Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı.

"SADECE PARKTA KONUŞTUK"

M.K. duruşmada, "Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. D.B.'ye arkadaşlık teklif ettim. Ancak, kabul etmedi. Kesinlikle ilişkiye girmedik. Sadece parkta konuştuk." dedi. D.B. ise "Polisteki sorgumda söylediklerimi kabul etmiyorum. M.K.'dan şikayetçi değilim." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, M.K.'ye, 'reşit olmayan kişiye cinsel istismar' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.