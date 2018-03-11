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Cami yapılması planlanan alana çirkin saldırı

Hollanda'da Enschede kentinde, İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi üyeleri, cami yapılması planlanan alanın üzerine 23 haç dikti.

AA | 11.03.2018 - 11:19..
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PEGIDA üyesi grubun sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntülere göre, grup, cami yapılması planlanan alana 23 haç dikerek mezarlık görüntüsü verdi.

Haçların üzerine Londra, Barselona, Paris ve Brüksel'deki terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin isimleri yazıldı.

Cami yapılması planlanan alana çirkin saldırı

"ENGELLEMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

PEGIDA, paylaşımında, “İslam, nefret ve terör anlamına geliyor. Onun için bugün Enschede kentinde nefret evi inşa edilecek arsada eylem gerçekleştirdik. Bunu engellemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.” ifadesini kullandı.

PEGIDA üyeleri, dört ay önce, aynı cami alanına kurdukları kiliseyi temsil eden çadırın önüne yerleştirdikleri tahtadan haç işaretine domuz kanı sürmüştü.

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