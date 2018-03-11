Cami yapılması planlanan alana çirkin saldırı

Rüyamız Bütün Bir Aleme Gelecek Adil Bir Nizam

Devre arasında Sivasspor'a transfer olan Robinho, Türkiye'ye çabuk uyum sağladı. Brezilyalı yıldız Müslüm Gürses'in 'Hangimiz Sevmedik' şarkısına eşlik etti.

1920'li ve 30'lu yılları arasında çekilmiş olan tarihi fotoğraflar İstanbul'un yıllar içinde yaşadığı dönüşümü ortaya koyuyor.

Arda Turan, geçtiğimiz günlerde nişanlandığı Aslıhan Doğan ile bugün sade bir törenle evleniyor. Arda'nın nikah şahidi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak.

Safranbolu Belediyesi'nce, sınırlarına yeni dahil edilen cadde ve sokakların isimleri, TSK tarafından sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan yerli silahların isimleriyle değiştirildi.

Almanya’da bir camiye saldırı daha

1 Ünlü davaların hakimi geçirdiği kazada yaşamını yitirdi Türkiye'nin en önemli davalarına bakan emekli hakim Mehmet Orhan Karadeniz, Antalya'nın Alanya ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

2 CHP 19. Olağanüstü Kurultayı'nda alınan kararlar 'Üst üste iki genel seçimi kazanamayan genel başkan bu görevi bırakmalı' yönündeki önerge, 100 delegenin oyuna karşın reddedildi.

3 Babasının son anda ipten aldığı genç hayatını kaybetti Sinop'ta kendini asan ve babası tarafından son anda ipten alınan 17 yaşındaki genç, yaşam savaşını kaybetti.

4 Afrin için sadece gir emri bekleniyor TSK'nın ÖSO ile birlikte organize olarak yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda sona yaklaşıldı. Afrin merkez için yürütülen operasyonda merkeze hakim tepeler ele geçirildi. Artık sadece emir bekleniyor.

5 ÖSO'dan Afrin'e karşı hatıra fotoğrafı TSK'nın Afrin'de yazdığı destanın en önemli parçalarından olan ÖSO, Afrin merkezine ulaşmanın sevincini yaşıyor. Henüz iki ay bile olmadan merkeze ulaşan ÖSO mensupları, Afrin'e karşı poz verdi.

6 Çin'de başkanlık için iki dönem yasağı kaldırıldı Çin'de devlet başkanlığı için üst sınır olan 2 dönem şartının kaldırılması teklifi kabul edildi. Buna göre Şi Cinping'in ömür boyu başkanlığının önü açıldı.