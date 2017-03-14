taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.430
USD
3,7411
EURO
3,9864
ALTIN
144,81
PETR
51,3700

Camide bağış paralarını çalmaya çalışırken yakalandı

Konya'da namaz kılma bahanesiyle girdiği camide bağış için toplanan paraları çalmaya çalışan şüpheli cemaat tarafından yakalandı.

14.03.2017 - 04:26
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Camide bağış paralarını çalmaya çalışırken yakalandı

Olay, 3 Mart günü merkez Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi'nde bulunan bir camide meydana geldi. İddiaya göre Cuma namazına gelen şüpheli, namaz kılma bahanesiyle secdeye eğildiği sırada bir sergi üzerinde bağış için toplanan paraları almak için elini uzattı.

Bağış paralarını çalmaya kalkan şüpheliye cemaatten dayak-VİDEO

VATANDAŞ FARK EDİNCE VURDU

Bu sırada cemaatten bir vatandaş şüpheliyi fark edip ellerine ve vücuduna defalarca vurarak şüphelinin elindeki parayı aldı. Ne yapacağını şaşıran şüpheli daha sonra ayağa kalkarak camiden hızla uzaklaştı. Bu anlar ise caminin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Camide bağış paralarını çalmaya çalışırken yakalandı

Camide bağış paralarını çalmaya çalışırken yakalandı


BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakanlar Kurulundan Hollanda'ya 4 yaptırım kararı

Bakanlar Kurulundan Hollanda'ya 4 yaptırım kararı

96
Almanya’dan vatandaşlarına referandum uyarısı

Almanya’dan vatandaşlarına referandum uyarısı

41
İngiltere'nin AB'den ayrılması için nihai onay verildi

İngiltere'nin AB'den ayrılması için nihai onay verildi

21
AB Rusya'ya yaptırımları 6 ay uzattı

AB Rusya'ya yaptırımları 6 ay uzattı

6
Irak'ta çok eşlilik tartışmaları

Irak'ta çok eşlilik tartışmaları

14
7 sene sonra komadan uyanan anne kızıyla tanıştı

7 sene sonra komadan uyanan anne kızıyla tanıştı

1
Rus Kilisesi: Lenin'in mezarı Kızıl Meydan'dan kalksın

Rus Kilisesi: Lenin'in mezarı Kızıl Meydan'dan kalksın

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM