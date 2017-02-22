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Camide bulduğu 15 bin euroyu sahibine verdi

Elazığ Kovancılar ilçesinde inşaat işçisi Sabit Şeker, camide bulduğu 15 bin 200 euroyu sahibine teslim etti.

22.02.2017 - 13:16
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Kovancılar ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki iki çocuk babası Sabit Şeker, dün öğlen namazını kılmak için ilçedeki Merkez Camisi'ne gitti.

İNŞAAT İŞÇİSİNDEN İNSANLIK ÖRNEĞİ

Şeker, ayakkabılarını çıkarıp rafa bırakacağı sırada yerde bir deste euro buldu. Sabit Şeker'in olayı bildirdiği imamın anons yapması üzerine, parasını ayakabı rafında unutan Zülfü Kuzu, gelerek parasını teslim aldı.

Camide bulduğu 15 bin euroyu sahibine verdi

"PARAYI ALSAYDIM ÖLENE KADAR RAHATSIZ" OLURDUM

İnşaata işçi olarak çalıştığını belirten Şeker, ihtiyacı olmasına rağmen parayı cebine atmadığını belirterek, "Ben işçiyim, paraya da ihtiyacım var. Buna rağmen onurlu yaşamamız lazım. Çok huzurluyum. Bulduğum parayı alsaydım belki maddi yönden rahatlardım ama, ölene kadar hep rahatsız olurdum" diye konuştu.

CAMİYE 15 BİN 200 EUROYLA GELDİ

Merkez Camisi imamı Nurallah Çolak ise, yaptıkları anonsun ardında Zülfü Kuzu'nun yanlarına gelip bulanan paranın kendisini ait olduğu söylediğini, paranın miktarını ve kaçlık banknotlardan oluştuğunu doğrulamasının ardından 30 500'lük, 1 de 200'lük bankonttan oluşan 15 bin 200 euro'yu kendisine teslim ettiklerini söyledi.

Camide bulduğu 15 bin euroyu sahibine verdi

BU KADAR PARA CAMİDE NE ARIYOR

Camide unuttuğu parayı tarla almak için biriktiğini ifade eden 74 yaşındaki Zülfü Kuzu da, öğlen namazı için gittiği caminin girişinde, cebindeki 15 bin 200 euro'yu düşürdüğünü belirterek şöyle dedi:

"Namazı kıldıktan sonra baktım param yoktu. Hoca anons etti, dedi bir miktar para bulunmuş. Gittim yanına hoca parayı bulanı da çağırdı, paramı teslim etti. O kadar parayı üzerinde neden taşıdığı sorusuna ise Kuzu, "Tarla alacaktım, pazarlık yapmıştım, parasını verecektim. Param bulununca sevindim teşekkür ettim. Param helal paraydı bulunacağını bekliyordum."

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