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Camide hijyen için 'askıda çorap' uygulaması

Balıkesir’de bir camide, hijyenik ortamın oluşturulması için başlatılan 'askıda çorap' uygulaması, ilçe sakinleri tarafından ilgi gördü.

DHA | 28.01.2018 - 13:22..
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Balıkesir’in Burhaniye ilçesindeki Ören Mahalle Camii'nde, yaz mevsiminde plajdan gelen bazı kişilerin camiye çorapsız girdiğini gören imam Kadir Özdemir, 'askıda çorap' uygulaması başlattı. Hayırseverlerin desteğiyle cami girişindeki çorap askısı, uygulamanın başlatıldığı 2016 yılından beri hiç boş kalmadı.

Camide hijyen için 'askıda çorap' uygulaması

'ASKIDA ÇORAP' UYGULAMASIYLA CAMİDE HİJYENİK ORTAM

İmam Kadir Özdemir, camiye çorapsız gelenlerin askıdan çorap alıp, giyerek içeri girdiğini söyledi. Böylece camide hijyenik ortamın sağlandığını belirten Özdemir, “Mahallemiz sahil bölgesi olduğu için namaz kılmak için denizden gelen bazı kardeşlerimizin çorapsız olduğunu gördük. Hijyen açısından uygun olmadığı için bu kardeşlerimize çorap vererek, namazlarını daha huzurlu bir şekilde kılmalarına sebep olduk. Sonra da askıda çorap uygulamasını başlattık. İhtiyacı olan vatandaşlarımız, askıdan çorap alarak, camiye giyiyor. Allah razı olsun. Çorap kampanyasına cemaatimiz de büyük destek veriyor. Bazısı 10 tane, bazısı 20 tane getiriyor. 'Hocam bu da bizden katkı olsun' diyor. Cemaatimizin desteği ile bu kampanya devam ediyor. Askıda sürekli çorabımız bulunmakta.” diye konuştu.

Camide hijyen için 'askıda çorap' uygulaması

YARDIM KAMPANYASINA DÖNÜŞTÜ

Ören Mahalle Muhtarı Salih Erden ise ayağında çorap olmayan kişilerin askıdan  aldıkları çorapları giyerek, camiye girip, namaz kıldıklarını dile getirerek, "Bu, bir yardım kampanyası gibi devam ediyor. Yardımseverler, çorap alarak, buraya getiriyorlar. Uygulamadan herkes memnun. Bunu devam ettireceğiz.” dedi.

Camide hijyen için 'askıda çorap' uygulaması

CEMAAT DE UYUM SAĞLADI

Kampanyayı desteklediklerini anlatan Mehmet Semiz ise ​“Camiye gelen arkadaşlar, abdest alıyor. Islak ayakla halıların üzerinde yürümek, iyi olmuyordu. Ayrıca hijyen açısından da iyi değildi. Bunu önlemek için böyle bir tedbir aldık. Sağ olsun, cemaat de uymaya başladı." dedi.

Camide hijyen için 'askıda çorap' uygulaması

Camide hijyen için 'askıda çorap' uygulaması

Camide hijyen için 'askıda çorap' uygulaması



Camide hijyen için 'askıda çorap' uygulaması

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