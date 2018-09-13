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Camide uyuyan vatandaşın yanına gidip telefonunu çaldı

Adıyaman'da camide uyuyan vatandaşın yanına sürünerek gidip telefonunu çalan şahıs yakalandı.

İHA | 13.09.2018 - 15:40..
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Merkez Ulu Camii’ye giden Muhammed H. namaz kıldıktan sonra uyudu. Muhammed H.’nin uyuduğunu fark eden A.B.. isimli şahıs, sürünerek yanına yaklaştı. Muhammed H.’ye ait cep telefonunu gözüne kestiren A.B., cep telefonu alarak önce bir süre kurcaladı.

Camide uyuyan vatandaşın yanına gidip telefonunu çaldı

POLİS EKİPLERİNE BİLGİ VERDİ

Telefonu inceleyen A.B., daha sonra telefonu cebine koyarak hiç bir şey olmamış gibi camiden ayrıldı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olay sonrası telefonunun çalındığını fark eden Muhammed H., polis ekiplerine bilgi verdi.

Camide sürünerek telefonu çaldı İZLE

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şahsı aramaya başladı.

A.B. kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. A.B. emniyette tamamlanan ifadesinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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