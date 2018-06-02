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Camide yavrulayan kediye cemaat bakıyor

Kırıkkale’de bir caminin minberinde doğum yapan anne kedi ve 7 yavrusuna cami müezzini ile cemaat sahip çıktı.

İHA | 02.06.2018 - 15:10..
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Kırıkkale’de geçtiğimiz cuma namazında Çeşmeli Camii’nin içine giren bir kedi minberin iç kısmında 7 yavru doğurdu.

Anne kedinin doğumu için yardım eden cami müezzini Hüseyin Süs ile cemaat, yavru kedilere sahip çıktı.

Cami müezzini Hüseyin Süs, namaz öncesinde cemaate Hazreti Muhammed'in (s.a.v.) kedilerle ilgili hadislerinden bahsetti. Namaz kılmaya gelen çocuklar ise yavru kediler ile yakından ilgilendi.

MİNBERİN İÇİNDE DOĞUM YAPTI

14 yıldır Kırıkkale Çeşmeli Camii’nin müezzinliğini yapan Hüseyin Süs, "Kedimiz tabi cemaatimizin sürekli baktığı dışarıda olan bir kedi. Hamile olduğunu hepimiz biliyorduk. O da tabii doğum zamanı yaklaştığı için tam sünnetleri kılarken minberin merdivenlerinden çıkıyor ve içeriye atlıyor. Biz de namazı kıldıktan sonra cemaatimiz bir kedi geçtiğini, merdivenlerden çıkıp içeriye atladığını söyledi. Ben de tabii kapılar örtüp içeriye girip baktığım zaman tabi kedimiz doğumu çok yakın olduğu için hemen oraya bir battaniye koyduk battaniyenin üstüne yavru yaptı.

Camide yavrulayan kediye cemaat bakıyor


Burada biz tabii cemaatimiz olarak kedimize süt getirdik, yiyecek getirdik ve yaklaşık 3-4 gün kedimiz burada kaldı. Hatta namazdayken kedi yavrularının sesi geldi. Cemaatimiz bundan hoşnut oldu, memnun oldu. Bizler de memnun olduk. Ramazan ayında güzel bir duygu bizim için, 3-4 gün sonra aşağıda bir görevlimiz var, barınak olarak bir yeri var. O yere güzel bir kutu ayarlayıp altını güzelce yaptık, kedilerimizi oraya taşıdık ve cemaatimiz bize cami görevlisi olarak kedilerimizi bakımını üstlendik. Hala bakmaya devam ediyoruz" dedi.

Camide yavrulayan kediye cemaat bakıyor

Cami cemaatinden Ahmet Ersan ise, "Kedi en müsait yer olarak caminin içini buldu. Kedi mihraba giriyor, mihrapta 7 tane yavru doğuruyor. Burada bizler sahip çıkıyoruz. Hele bir arkadaşımız var, özel olarak anne kediye tavuk alıyor, bakıyor. 7 tane yavrusu var. Bu hayvana sahip çıkmayacağız da ne yapacağız. Allah için bakmak lazım. Şu anda da özel olarak aşağıya aldık." diye konuştu.

Camide yavrulayan kediye cemaat bakıyor

Camide yavrulayan kediye cemaat bakıyor

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