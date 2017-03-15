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Camiden yardım için toplanan eşyaları çaldılar

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Suriyeli vatandaşlara yardım amacıyla toplanan eşyalar, hırsızlarca çalındı.

15.03.2017 - 06:51
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Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi, Suriyeliler ve yardıma muhtaç vatandaşlar için toplanıp caminin deposuna konulan eşyaları çaldı. Eşyaların bulunduğu çuval sürüklenerek çıkarılırken, küçük bir çocuk ise sofrayı yuvarlayarak, kadınlar ise malzemeleri başlarının üzerinde taşıyarak götürdü. Hırsızlar ayrıca, camiye ait televizyonu ve yemek masasını da çaldı.

Camiden yardım için toplanan eşyaları çaldılar

Camiden yardım için toplanan eşyaları çaldılar

Hırsızlık anı, saniye saniye caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada, cami imamı Mahmut Şahin, şüphelilerin bir aile olduğunu öne sürdü.

Camiden yardım için toplanan eşyaları çaldılar

Camiden yardım için toplanan eşyaları çaldılar

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