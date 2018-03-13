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Camilere yapılan saldırıyı eleştiren tek Alman gazetesi

Almanya'da yayınlanan Tagesspiegel gazetesinde, camilere yönelik saldırılara yeterince tepki gösterilmediğine dikkat çekildi.

Haber Merkezi | 13.03.2018 - 09:40..
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Almanya’da ırkçı ve İslam karşıtı kesimler ile PKK terör örgütünün Türk camilerine yönelik saldırısıyla ilgili Tagesspiegel gazetesi, "Ya üç sinagog yansaydı?" başlıklı yazı yayınlandı.

"KİLİSE VEYA SİNAGOG YANDIĞINI DÜŞÜNÜN"

Gerekli önlemlerin alınmaması ve saldırıya sessiz kalınması eleştirilen haberde, “Üç kilisenin veya üç sinagogun yandığını bir düşünün. Büyük olasılıkla bu konuda özel programlar yayınlanır, röportajlar yapılır, baş yazı yazılırdı. Bunun yanı sıra eylemleri mantıkla açıklama veya haklı çıkarma denemeleri sert bir şekilde reddedilirdi. Gazze Şeridi’ndeki feci duruma dikkat çekmek isteyen Filistinliler tarafından sinagoglara saldırılar düzenlenseydi ne olurdu? Bu türden sorulara verilecek haklı yanıt şöyle olurdu: Olabilir, ama bu suçun karakterini değiştirmez. Almanya’da kim sinagoglara, kiliselere veya camilere yönelik fitili ateşliyorsa, tüm inananları töhmet altında bırakıyor, barışçı bir şekilde bir arada yaşama karşı günah işliyor. Ama bu tür tepkiler bu sefer pek az görüldü.” denildi.

Camilere yapılan saldırıyı eleştiren tek Alman gazetesi


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