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Caminin demir kapısının altında kalan çocuk kurtarılamadı

İstanbul Güngören’de, 11 yaşındaki küçük çocuğun üzerine oynadığı cami kapısı devrildi. Kapının altından çevredekiler tarafından çıkarılan çocuk, hayatını kaybetti.

DHA | 30.05.2018 - 08:03..
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Güngören Merkez Mahallesi’nde bulunan Fetih Camii’nde dün akşam saatlerinde, arkadaşlarıyla birlikte camiye giden 11 yaşındaki Mehmet Kardaş, bahçede bulunan sürgülü demir kapıya tırmandı.

Caminin demir kapısının altında kalan çocuk kurtarılamadı

YARDIMINA ÇEVREDEKİLER KOŞTU

Çocuğun tırmandığı kilolarca ağırlığındaki demir kapı üzerine devrildi. Demir kapının altında kalan çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kilolarca ağırlığındaki demir kapının altından küçük çocuk vatandaşlar tarafından güçlükle çıkarıldı.

Durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Ağır yaralanan çocuk 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu, o sırada içeride teravih namazı kıldıran imamında ifadesine başvuruldu.

"ORTADA BİR İHMAL VAR"

Aşur ve Aysel Kardaş çiftinin 11 çocuğundan biri olan Mehmet'in ihmal sonucu öldüğünü söyleyen ablaları duruma tepki gösterdi. Dava açacaklarını söyleyen abla Nuriye Kardaş , "Ortada bir ihmal var şikayetçiyiz. Dava açacağız başkalarının canı yanmasın." diye konuştu.

"YENİ YAPILAN CAMİNİN KAPISI NASIL KIRILIR"

Diğer abla Çiğdem Kardaş ise "Dün akşam aynı sofrada yemek yedik. İki hafta sonra karnesini alacak bir çocuk annesi şuan perişan. Bu perişanlığın sebebi de ihmal. Yeni yapılan bir caminin kapısı nasıl yıkılır bir çocuğun üzerine." dedi. 

Küçük Mehmet'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Bitlis'in Güroymak ilçesine götürüldü. Polisin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

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