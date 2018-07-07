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Caminin duvarlarını kadın nakkaşlar renklendiriyor

Şehzadeler Şehri Amasya'da 532 yıllık Sultan II. Beyazıd Camisi'nin restorasyon çalışmalarında kadın nakkaşlar da görev alıyor.

İHA | 07.07.2018 - 12:51..
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1481-1486 yılları arasında Amasya Valisi Şehzade Ahmet tarafından babası Sultan II. Bayezid adına yaptırılan şehrin en büyük ibadethanesindeki kapsamlı restorasyon çalışmalarında Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinden çıkan 1952 yılında çekilmiş 1939'daki depremde yıkılan orijinal kalem işi süslemelerin aynısının yeniden uygulanması kararlaştırıldı.

KADINLARIN ELİNDE HAYAT BULDU

Yaklaşık 400 yıllık nadide süslemeler, kadın nakkaşların elinde yeniden hayat bulmaya başladı. Kadın nakkaşlar caminin metrelerce yükseklikteki kubbesi ile duvarlarının süslenmesi için kurulan iskelenin üzerinde saatlerce titizlikle çalışıp duvarları süslüyor.

Caminin duvarlarını kadın nakkaşlar renklendiriyor

"DOKUMA ÇOK FARKLI BİR DUYGU"

Üniversiteden mezun olduktan sonra zevkli olduğu için bu işe başladığını belirten nakkaş Afiyet Ayhan, 4 yılda 7 cami ve bir müzenin restorasyonunda görev aldığını belirterek tarihe dokunmanın farklı bir duygu olduğunu söyledi. Mesleğinin zorluklarına da değinen Ayhan, "İskeleye çıkmak bir bayan için biraz zor ama alıştık. Normal yolda yürür gibi yürüyorsun." dedi.

Caminin duvarlarını kadın nakkaşlar renklendiriyor


MESLEĞİMİ ÇOK SEVİYORUM"

Çalıştığı restorasyon işlerinin her birinde geçmişin izlerinin olduğunu anlatan nakkaş Sibel Yıldırım ise, "Mesleğimi çok seviyorum. Kadınlar bu işi çok daha iyi yapıyorlar." diye konuştu.

Restoratör Emine Karaman da titizlikle sürdürülen projede 1939 yılındaki depremde yıkılan kubbedeki yaklaşık 400 yıllık orijinal kalem işi süslemelerin birebir örneklerinin uygulandığını kaydetti.

Caminin duvarlarını kadın nakkaşlar renklendiriyor


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