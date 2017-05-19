Caminin kubbesindeki hırsızın bacakları kırıldı

İnşaatı devam eden Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde hırsızlık zanlılarının bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Cami çevresinde inceleme yapan ekipler, minarenin yaklaşık 10 metre yükseklikteki kaidesinin üzerinde bir kişinin bulunduğunu fark etti.

BACAKLARI KIRILDI

Kendi imkanlarıyla aşağı inme imkanı bulunmayan zanlının bacağının kırık olduğu belirlendi.





Zanlının kurtarılması için itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istendi. Mehmet A. (34) olduğu belirlenen zanlı, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu, itfaiye aracının merdiveniyle indirildi. Zanlıyı indirmek için itfaiye eriyle merdivene çıkan polis memuru da itfaiye kaskı taktı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Zanlı Mehmet A, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

İnşaatta çalışan işçiler son dönemde camiden hırsızların artığına dikkati çekti.



Üniversite Güvenlik Sorumlusu Mehmet Öztürk, gazetecilere, zanlıların cami etrafında görülmeleri üzerine tedbir aldıklarını ancak şüphelilerin karanlıktan yararlanarak kaçtıklarını belirtti.



Öztürk, 3 kişi oldukları sanılan zanlılardan 2'sinin kaçmayı başardığını, birinin ise düştüğü yerde bacağının kırılması sonucu mahsur kaldığını söyledi.



Polis, diğer 2 zanlının olay yerinden kaçtığı aracın plakasını belirleyerek çalışmalara başladı.