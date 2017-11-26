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Malatya'daki camiye hırsızlar dadandı

Malatya'daki Yeni Cami'ye 20 günde, beşinci kez hırsız girdi. Hırsızlar, yardım paralarına göz dikti.

DHA | 26.11.2017 - 14:29..
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Malatya'da hırsızlık için kapısını tekmeyle kırdıkları tarihi camiye giren 3 kişi, içerdeki bazı eşyalara zarar verdi. Güvenlik kamerasına da yansıyan olaya tepki gösteren cami görevlisi Selahattin Karakuş, camiye son 20 günde, 5 kez hırsız girdiğini söyledi.

Malatya'daki camiye hırsızlar dadandı

ELLERİ BOŞ DÖNDÜLER

Hamidiye Mahallesi bulunan tarihi Yeni Cami'ye gelen kimliği belirsiz 3 kişi, caminin tahta kapısını tekme atarak kırıp içeriye girdi. Yardım için toplanan paraların bulunduğu kasayı açmaya çalışan hırsızlar, elleri boş döndü.

Malatya'daki camiye hırsızlar dadandı

POLİS ZANLILARI ARIYOR

Camiden hiçbir şey çalamayan hırsızlar, bazı eşyalara ise zarar verdi. Sabah namazını kılmak için camiye gelen görevli Selahattin Karakuş, giriş kapısının kırık olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Polis, güvenlik kameralarına da yansıyan hırsızlık girişiminin ardından 3 kişinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Malatya'daki camiye hırsızlar dadandı

SON 20 GÜNDE, 5'İNCİ KEZ

Cami görevlisi Selahattin Karakuş, son 20 günde, 5’inci kez camiye hırsızların girdiğini belirterek, "Caminin giriş kapısının göbeğini zorlayıp kırmışlar, oradan içeri geçmişler. Kasanın etrafına gelmişler, kasayı devirmişler. Kasadan para çıkarmaya çalışmışlar, ondan sonra kaçmış gitmişler. Kırdıkları yerden ayakkabıyla içeri girmişler. Son 20 gün içerisinde, beşinci kez girişleri. Önceden ana dış giriş kapısını zorlamışlar, öyle girmişler. Ellerine bir çöp almışlar ve kumbaranın deliğinden paraları çıkarmaya çalışmışlar. Kumbarayı yere devirmişler, geri yerine koyayım derken de elleri falan kanamış. Polisler geldi, el izlerini falan aldı." dedi.

Malatya'daki camiye hırsızlar dadandı

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerden birinin tekme atarak kırdığı kapıdan içeriye yanındaki 2 kişiyle birlikte ayakkabılarıyla girdikleri görülüyor.

Malatya'daki camiye hırsızlar dadandı

Malatya'daki camiye hırsızlar dadandı

Malatya'daki camiye hırsızlar dadandı

Malatya'daki camiye hırsızlar dadandı

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