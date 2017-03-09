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Camiye tehdit mektubu gönderen Amerikalıya hapis cezası

Minnesota eyaletindeki bir camiye "ibadethaneyi havaya uçurma" tehdidini içeren mektup gönderen Amerikalı, 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı

09.03.2017 - 07:37
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ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, George Fisher'ın (57) 2015 yılının eylül ayında Minneapolis kentindeki "Tevfik İslam Merkezi" adlı camiye bir mektup yolladığı ve "içindeki tüm göçmenlerle ibadethaneyi havaya uçurmakla" tehdit ettiği belirtildi.

Sanığın 30 Kasım 2016'daki duruşmada suçunu kabul ettiği hatırlatılan açıklamada, Fisher'ın yargıç tarafından 1 yıl hapis ve 3 yıl da denetimli serbestlik cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Fisher'ın ifadesinde, 11 Eylül saldırılarından itibaren Müslümanlara karşı kızgın olduğunu ve "bir mektup ile gözlerini korkutmayı amaçladığını" söylediği aktarıldı.

"BU CEZA, AÇIK BİR MESAJDIR"

Eyalet Başsavcı Yardımcı Vekili Tom Wheeler ise davayla ilgili açıklamasında, "Bu ceza, başkalarını dini inançlarından dolayı şiddetle tehdit eden herkese açık bir mesaj niteliği taşıyor." değerlendirmesini yaptı.

Kansas eyaletinde geçen yıl ekim ayında Somalili göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Garden City'de cami ile bir binayı havaya uçurma planı yapan üç kişinin yakalandığı açıklanmıştı.

Paris ve San Bernardino'daki terör saldırılarının ardından ABD'de İslamofobik söylemin güçlendiği ve ülkedeki nefret olaylarında artış yaşandığı ifade ediliyor. Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinin (CAIR) geçen yıl sonunda yayımladığı raporda, ABD genelindeki cami ve dini merkezlere yapılan saldırı ve tehditlerin son yıllardaki saldırıların toplamını aşarak ciddi bir seviyeye ulaştığı bildirilmişti.

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