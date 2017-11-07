taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.313
USD
3,8660
EURO
4,4735
ALTIN
158,69
PETR
63,9600

Çamlıca Camii 2018 yılında hizmete sunulacak

Yapımı devam eden Çamlıca Camisi'nin 14 Haziran 2018 tarihinde ibadete açılması planlanıyor.

07.11.2017 - 16:03
  1. Haberler
  2. Projeler
Çamlıca Camii 2018 yılında hizmete sunulacak

Yapımı devam eden Çamlıca Camisi'nin açılış tarihi belli oldu. Tamamlandığında iç mekanda ana kubbeyi tutan 4 kemer arasındaki 220 metrelik bir alana, "Fetih Suresi" de bulunacak.

Çamlıca Camii 2018 yılında hizmete sunulacak

14 HAZİRAN 2018 TARİHİNDE AÇILACAK

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, “İslam coğrafyasının en önemli eserlerinden biri olan Çamlıca Camii de Üsküdar’da yükseliyor. Asrın mührü olacak bu cami, önümüzdeki Ramazan ayında (14 Haziran 2018) ibadete açılacak, müjdeyi buradan vermiş olalım.” dedi.

Çamlıca Camii 2018 yılında hizmete sunulacak

BİR AFET ANINDA 100 BİN KİŞİYE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Bittiğinde 50 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği büyüklükte olan Çamlıca Camisi'nin bir başka özelliği ile de ön plana çıktığını söyleyen, Ergin Külünk, “Bu projenin ayrı bir özelliği daha var. Bizim kapalı alanlarımız ihtiyaç halinde yaklaşık 100 bin insanı sivil savunma anlamında barındırabilecek büyüklükte. Yani herhangi bir deprem ya da başka bir sıkıntılı durumda bu proje 100 bin insanı barındırabiliyor. Bu da sivil savunma anlamında ciddi bir hizmet vereceği manasına geliyor." dedi.

İlginizi Çekebilir
Manisa'ya yeni müze
Kültür ve Turizm Bakanlığınca Manisa'da şehzadelerin yetiştirilme süreçlerinin anlatılacağı müzenin yapımı için ihaleye çıkılacak.
Samsun Çarşamba Havalimanı yeniden hizmete açıldı
3 ay önce bakıma alınan Samsun Çarşamba Havalimanı'nda çalışmaların tamamlanmasının ardından ilk uçak indi.
Samsun Çarşamba Havalimanı yeniden hizmete açıldı
3 ay önce bakıma alınan Samsun Çarşamba Havalimanı'nda çalışmaların tamamlanmasının ardından ilk uçak indi.
Kop Tüneli'nin yüzde 46'sı tamamlandı
Kışın sürücülerin korkulu rüyası Kop Dağı'nda yapımı süren tünelde kazı işlemleri sürüyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Portakal AKM projesinden memnun

Fatih Portakal AKM projesinden memnun

221
Rus filozof Aleksandr Dugin: Türkiye'nin B planı olmalı

Rus filozof Aleksandr Dugin: Türkiye'nin B planı olmalı

180
Kızılay Başkanı Kınık'ın Alman rakibini yenme sevinci

Kızılay Başkanı Kınık'ın Alman rakibini yenme sevinci

38
Gözaltındaki Suudi prensleri lüks otelin lobisinde yatırdılar

Gözaltındaki Suudi prensleri lüks otelin lobisinde yatırdılar

62
Binali Yıldırım vergi teşekkür belgesi gösterdi

Binali Yıldırım vergi teşekkür belgesi gösterdi

196
Barzani: ABD saldırılara izin vermemeliydi

Barzani: ABD saldırılara izin vermemeliydi

205
Off Shore hesap iddiaları Başbakan Yıldırım'a soruldu

Off Shore hesap iddiaları Başbakan Yıldırım'a soruldu

92
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM