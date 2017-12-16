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Çamlıca Camii 5 ay sonra açılacak

İnşaatının yüzde 90'ı tamamlanan Çamlıca Camii, 5 ay sonra hizmete sunulacak.

DHA | 16.12.2017 - 14:59..
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Çamlıca Camii 5 ay sonra açılacak

İstanbul'un en büyük yapılardan biri olacak Çamlıca Camii havadan görüntülendi. Caminin 5 ay sonra açılması planlanıyor.

Çamlıca Camii 5 ay sonra açılacakFotoğraf kaynak DHA

RAMAZAN AYINDA İBADETE AÇILACAK

Şimdiden Üsküdar Belediyesi otobüslerle halkı şantiye alanına taşıyor, rehberler eşliğinde camiyle ilgili bilgi veriliyor.

İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, "Caminin kapalı alanlarında 25 bin kişi, açık alanlarıyla birlikte toplam 63 bin kişi aynı anda namaz kılabilecek. Şu anda cami inşaatında dışardaki atölyelerle birlikte bin kişi çalışıyor. Caminin dev kubbesinin altında bulunan süslemeler tamamlandı. Önümüzdeki günlerde içerdeki iskelelerin tamamı sökülecek. Camiyi önümüzdeki Ramazan ayında ibadete açacağız." dedi.

Çamlıca Camii 5 ay sonra açılıyor- İZLE

Çamlıca Camii 5 ay sonra açılacakFotoğraf kaynak DHA

METRO HATTI GEÇECEK

Çamlıca Camii'ne ulaşacak metro hattı için de çalışmalar yapılıyor. Hattın maliyeti için 425 milyon liralık bir bütçe ayrıldı ve 2 yıl içerisinde yapımı sonlanacak.

Çamlıca Camii 5 ay sonra açılacakFotoğraf kaynak DHA

4 ADET İSTASYON YER ALACAK

3,48 km uzunluğundaki metro hattında Altunizade, Çamlıca Tepesi, Ferah Mahallesi ve Çamlıca Camii olmak üzere 4 adet istasyon yer alacak.

Çamlıca Camii 5 ay sonra açılacak

Çamlıca Camii 5 ay sonra açılacakFotoğraf kaynak DHA

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