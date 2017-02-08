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Çamlıca Camii alem ile taçlandırıldı

Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olacak Çamlıca Camiinin kubbesi, havadan görüntülendi.

08.02.2017 - 15:49
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Havadan çekilen görüntülerde caminin 6 minaresinin kaba inşaat çalışmaları ve şerefelerinin bittiği görülüyor. Ayrıca caminin genelindeki kaba inşaatın da bittiği görülürken, cami avlusunda ise çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor.

Çamlıca Camii alem ile taçlandırıldı

ALEM İLE TAÇLANDIRILDI

Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olacak Çamlıca Camiinin kubbesi, alem ile taçlandırıldı.

Çamlıca Camii içerisinde 11 bin metrekare büyüklüğünde Türk-İslam eserlerinin yer alacağı bir müze ile 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir sanat galerisi olacak.Kompleksin içinde ayrıca sanat atölyeleri, kütüphaneler ve konferans salonları bulunacak.

Çamlıca Camii taçlandırıldı VİDEO

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