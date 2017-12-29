taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.776
USD
3,7709
EURO
4,5212
ALTIN
157,28
PETR
66,3400

Çamlıca Camii havadan görüntülendi

İnşaatının yüzde 90’ı biten Çamlıca Camii, gün batımı manzarasında havadan çekilen görüntüleriyle dikkat çekti.

İHA | 29.12.2017 - 13:04..
  1. Haberler
  2. Projeler

İstanbul’un en büyük yapılarından biri olacak olan Çamlıca Camii inşaat çalışmalarında gelinen son nokta, gün batımının eşsiz manzarası ile havadan görüntülendi.

Çamlıca Camii havadan görüntülendi

İNŞAAT ÇALIŞMALARININ BİTTİĞİ GÖRÜLDÜ

İstanbul’un siluetinde ön plana çıkan cami inşaatının yüzde 90’ı tamamlandı. Cami inşaatında kullanılan 150 metre uzunluğa sahip 6 vinçten 5’i söküldü.
Havadan çekilen görüntülerde avlusunun büyük bir kısmında inşaat çalışmalarının bittiği görüldü.

Gün batımı ile oluşan renk cümbüşünün Çamlıca Camii minarelerinin arasından süzülmesi, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Çamlıca Camii, 7,77 metre boyundaki dünyanın en büyük alemine ve 4’ü 107.1 metre, 2’si ise 90’ar metre olan minarelere sahip.

Çamlıca Camii havadan görüntülendi

KADİR GECESİ İBADETE AÇILACAK

Önümüzdeki Kadir Gecesi ibadete açılması beklenen caminin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

İlginizi Çekebilir
Kanlıca'dan Paşabahçe'ye 3 bin metrelik yaya ve bisiklet yolu
Daha önce ilk etabı tamamlanan Çubuklu-Kanlıca sahil yolu projesinin ikinci etabı da tamamlanarak hizmete sunuldu.
Kanlıca'dan Paşabahçe'ye 3 bin metrelik yaya ve bisiklet yolu
Daha önce ilk etabı tamamlanan Çubuklu-Kanlıca sahil yolu projesinin ikinci etabı da tamamlanarak hizmete sunuldu.
Nostaljik tramvay raylarla tekrar buluştu
Nostaljik tramvay, test sürüşü için Taksim Meydan’ına getirildi.
Beykoz sahili genişliyor
“Beykoz Meydanı ve Sahil Düzenleme Projesi"yle birlikte sahilde 15- 17 metrelik ek alan oluşturulacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk futbolunun yeni sorunu; kupa fikstürü

Türk futbolunun yeni sorunu; kupa fikstürü

22
Cumhurbaşkanı, MHP ittifakı hakkında konuştu

Cumhurbaşkanı, MHP ittifakı hakkında konuştu

104
Suudi Arabistan'ın Mekke için yeni imar düzenlemesi planı

Suudi Arabistan'ın Mekke için yeni imar düzenlemesi planı

93
Apple müşterilerinden özür diledi

Apple müşterilerinden özür diledi

98
Arda Turan: Galatasaray benim yuvam

Arda Turan: Galatasaray benim yuvam

52
Kemal Kılıçdaroğlu 2019 seçimleri için 'Olabilir' dedi

Kemal Kılıçdaroğlu 2019 seçimleri için 'Olabilir' dedi

228
Abdülkadir Selvi: Gül, Erdoğan'ın yanında olmadı

Abdülkadir Selvi: Gül, Erdoğan'ın yanında olmadı

121
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM