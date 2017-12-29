Çamlıca Camii havadan görüntülendi

İstanbul’un en büyük yapılarından biri olacak olan Çamlıca Camii inşaat çalışmalarında gelinen son nokta, gün batımının eşsiz manzarası ile havadan görüntülendi.

İNŞAAT ÇALIŞMALARININ BİTTİĞİ GÖRÜLDÜ

İstanbul’un siluetinde ön plana çıkan cami inşaatının yüzde 90’ı tamamlandı. Cami inşaatında kullanılan 150 metre uzunluğa sahip 6 vinçten 5’i söküldü.

Havadan çekilen görüntülerde avlusunun büyük bir kısmında inşaat çalışmalarının bittiği görüldü.

Gün batımı ile oluşan renk cümbüşünün Çamlıca Camii minarelerinin arasından süzülmesi, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Çamlıca Camii, 7,77 metre boyundaki dünyanın en büyük alemine ve 4’ü 107.1 metre, 2’si ise 90’ar metre olan minarelere sahip.

KADİR GECESİ İBADETE AÇILACAK

Önümüzdeki Kadir Gecesi ibadete açılması beklenen caminin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.