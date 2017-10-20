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Çamlıca Camii inşaatında bir ilk

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başbakanlığı döneminde 6 Ağustos 2013'de temelleri atılan Çamlıca Camisi inşaatının yüzde 90'ı tamamlandı.

20.10.2017 - 11:02
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Camiye daha önce takılan dünyanın en büyük alem'inden sonra, Türkiye'de bir camide ilk olarak, iç mekanda ana kubbeyi tutan 4 kemer arasındaki 220 metrelik bir alana, "Fetih Suresi" de yazılacak.

Çamlıca Camii inşaatında bir ilk

Paslanmaz çelik üzerine bilgisayarlı yazıcılar tarafından işlenen sure, hattatların incelemesinin ardından yerine asılacak.  Caminin 2018 yılının Ramazan ayında ibadete açılacağı öğrenildi.

220 METRE BOYUNDA FETİH SÜRESİ TAKILACAK

7  metre 77 santimetre boyundaki dünyanın en büyük alem'ine sahip olan ve yaklaşık 125 bin metrekare alanda yapımı devam eden  Çamlıca camii için  hazırlanan "Fetih suresi" hattatların gözetiminde  hazırlanarak şantiye alanına  getirildi.  "fetih suresi"  220 metrelik alana paslanmaz çelik üzerine bilgisayarlı yazıcılar tarafından işlendi.

Şantiyede halen, kütüphane ve otopark bölümünün çatısına serilen "fetih suresi" hattatlar tarafından  titizlikle inceleniyor. İncelemenin tamamlanmasının ardından  "fetih suresi"nin yazılı olduğu özel kaplamalı metal panel iç mekanda ana kubbeyi taşıyan 4 ana kemerin üzerine 220 metrelik boyundaki sure asılacak.

Çamlıca Camii inşaatında bir ilk

MİNARELERİNİN TOPLAM UZUNLUĞU 608 METRE

Öte yandan çamlıca camiinin 6 minaresinin yapımı da tamamlandı. Külahları yerine yerleştiren minarelerin 4'ü 107.1 metre 2'si ise 90'ar metre. Çamlıca caminin minarelerinin toplam yüksekliği 608 metreyi geçiyor. Caminin yüzde 90'lik kısmının tamamlandığı belirtilirken, inşaat şantiyesinde 300, dışarıda bulunan atölyelerde ise 700 kişinin gece gündüz çalıştığı öğrenildi.

"CAMİİYİ ÖNÜMÜZDEKİ RAMAZAN AYINDA İBADETE AÇACAĞIZ"

İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri yaptırma ve yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, "Bütün planlarımızı önümüzdeki Ramazan ayı içinde camiiyi ibadete açmak için yaptık. Caminin içinde ve atölyelerde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yakında dünyanın en büyük fetih süresini de camiideki yerine asacağız" dedi.

Çamlıca Camii inşaatında bir ilk

BİR AFET ANINDA 100 BİN KİŞİYE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Bittiğinde 50 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği büyüklükte olan Çamlıca Camisi'nin bir başka özelliği ile de ön plana çıktığını söyleyen, Ergin Külünk, “Bu projenin ayrı bir özelliği daha var. Bizim kapalı alanlarımız ihtiyaç halinde yaklaşık 100 bin insanı sivil savunma anlamında barındırabilecek büyüklükte. Yani herhangi bir deprem ya da başka bir sıkıntılı durumda bu proje 100 bin insanı barındırabiliyor. Bu da sivil savunma anlamında ciddi bir hizmet vereceği manasına geliyor." dedi.

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