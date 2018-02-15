Çamlıca Camii'nde çalışmalar sürüyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Camii Eğitim-Kültür Birimleri ve Yaşatma Derneği tarafından yürütülen Çamlıca Camii’nin inşaatını dernek başkanı Ergin Külünk ve İBB bürokratlarıyla birlikte gezdi.

"HEP BİRLİKTE TERAVİH NAMAZI KILACAĞIZ"

Yürütülen çalışmaları yakından inceleyen Başkan Uysal inceleme gezisi sonrasında yaptığı açıklamada, “Camii derneği tarafından burada hummalı bir inşaat çalışması yürütülüyor. Bizler de aynı zamanda çevre düzenlemesi ve camimizin peyzajını yapıyoruz. Camimizin inşaatı ve bizim çalışmalarımız bundan sonra da tüm hızıyla devam edecek ve inşallah Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla Kadir Gecesi’nde burada hep birlikte Teravih namazı kılacağız.” ifadelerini kullandı.

350 KİŞİ 24 SAAT ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR

350 kişinin 24 saat esaslı çalıştığı Çamlıca Camii inşaatının yüzde doksanı bitirildi. Aynı anda 60 bin kişinin ibadet edebileceği bir alanı kaplayan Çamlıca Camii’nde 11 bin metrekarelik alanda müze ve galeri de yer alacak.

CUMHURİYET DÖNEMİ'NİN EN BÜYÜK MABEDİ OLACAK

5 farklı sanatçının eserlerinin sergilenebileceği bir sanat galerisinin yanı sıra cami yerleşkesinde 3 bin metrekarelik alan ise 5 milyon kitap kapasiteli kütüphane için ayrılmış durumda. Çamlıca Camii Külliyesi bittiğinde Cumhuriyet Dönemi’nin en büyük mabedi olacak.