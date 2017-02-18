Çamlıca Camiine dünyanın en büyük alemi takıldı

Caminin 72 metre yüksekliğindeki dev kubbesinin üzerine rekortmen bir alem takıldı. 4,5 ton ağırlığında ve 7 metre 77 santimetre boyundaki alemin dünyada bir eşinin daha olmadığı belirtildi. Çamlıca caminin bu yıl içinde açılması planlanıyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ALEMİ TAKILDI

Çamlıca camii için özel olarak yaptırılan 7 metre 77 santimetre boyundaki alem ise tamamlanarak yerine asıldı. 3 metre 12 santim genişliği ve 4,5 ton ağırlığıyla dünyanın en büyük alemi olduğu belirtilen Alem’in İstanbul’da bir firma tarafından nano teknoloji kullanılarak imal edildiği belirtildi. Paslanmaz çelikten imal edilen Alem’in geçirilen özel bir işlemin ardından rengi altın sarısına döndürüldüğü öğrenildi. 3 parçadan oluşan Alemin son parçası bugün düzenlenen bir törenle vinçle kaldırılarak 72 metre yüksekliğinde 35 metre çapındaki dev kubbesinin üzerindeki yerine takıldı.

MİNARELERİNİN TOPLAM UZUNLUĞU 608 METRE

Öte yandan çamlıca camiinin 6 minaresi de tamamlandı. Külahları yerine yerleştiren minarelerin 4'ü 107.1 metre 2’si ise 90’ar metre . Çamlıca caminin minarelerinin toplam 608 metreyi geçiyor.

BİR AFET ANINDA 100 BİN KİŞİYE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Bittiğinde 50 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği büyüklükte olan Çamlıca Camisi'nin bir başka özelliği ile de ön plana çıktığını söyleyen anlatan İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, “Bu projenin ayrı bir özelliği daha var. Bizim kapalı alanlarımızda ihtiyaç halinde yaklaşık 100 bin insanı sivil savunma anlamında barındırabilecek büyüklükte. Yani herhangi bir deprem ya da başka bir sıkıntılı durumda bu proje 100 bin insanı barındırabiliyor. Bu da sivil savunma anlamında ciddi bir hizmet vereceği manasına geliyor” dedi.

YÜZDE 78’İ TAMAMLANDI

Çamlıca caminin yüzde 75’lik kısmının tamamlandığını belirten Ergin Külünk “Caminin bulunduğu alanda şu anda 200, dışarıda bulunan atölyelerde ise 500 kişi caminin tamamlanması için çalışıyor. Şu anda dünyanın en büyük alemini camimizin kubbesindeki yerine takıyoruz. Planlarımızı bu yıl içinde caminin tamamlanarak açılması için hazırladık. “ dedi.

41 AYDIR İNŞAATI SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde 6 Ağustos 2013 tarihinde temelleri atılan ve yapımı büyük hızla devam eden Çamlıca Camisi inşaatında sona yaklaşılıyor. Yaklaşık 125 bin metrekare alanda devam eden inşaatın şu ana kadar yüzde 78’nin tamamlandığı öğrenildi. Camii inşaatında şu anda ana kubbe süslemeleri ve avlu kubbe süslemeleri yapılıyor. Kurulan iskeleler nedeniyle caminin inşaatının içi adeta bir örümcek ağını andırıyor.













