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Çamlıca Camii’nin içi ilk kez drone ile görüntülendi

2013 yılında temelleri atılan Çamlıca Camii'nin drone görütüleri ortaya çıktı.

İHA | 07.05.2018 - 11:59..
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6 Ağustos 2013’te temelleri atılan Çamlıca Camii inşaatında sona gelindi. Caminin dev kubbesinin iç süslemeleri için kurulan iskelelerin bir bölümü söküldü. İskelelerin bazılarının kaldırılmasıyla tamamı el işçiliği süslemeler de ortaya çıktı. Muhteşem mimari içeriden drone ile görüntülendi.

Çamlıca Camii’nin içi ilk kez drone ile görüntülendi

63 BİN KİŞİ AYNI ANDA İBADET EDECEK

Görüntülerde dev kubbe ve iç süslemeleri görülürken, cami inşaatının neredeyse tamamının bittiği görülüyor. Kadir Gecesi’nde ibadete açılacak Çamlıca Camii 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği şekilde planlandı.

Çamlıca Camii’nin içi ilk kez drone ile görüntülendi

KATLI OTOPARK DA BULUNUYOR

6 minareli camide, 11 bin metrekare büyüklüğünde Türk İslam eserlerinin yer alacağı bir müze ile 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir sanat galerisi olacak.

Kompleksin içinde ayrıca sanat atölyeleri, kütüphaneler ve konferans salonları bulunacak. Kompleksin altında ise 3 bin 500 araç kapasiteli katlı bir otopark bulunuyor.

Çamlıca Camii’nin içi ilk kez drone ile görüntülendi VİDEO

Çamlıca Camii’nin içi ilk kez drone ile görüntülendi

YAZI VE SÜSLEMELER NANOTEKNOLOJİ İLE PASLANMAZ ÇELİKTEN ÜRETİLDİ

İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk yaptığı açıklamada, "Ana kubbemizin altında bulunuyoruz, sıfırdan 72 metre yükseklikte 34 metre çapında tam ortasında Esma’ül Hüsna’dan 16 tane olduğu, Allah’ımızın güzel isimlerinden 16 tanesini nakşettiğimiz ana kubbe yazımız ve desenimiz. Yazımız ve süslememiz nanoteknoloji ile paslanmaz çelikten üretilip, boşlukta duruyor imajını vermek üzere kubbeden 40 santimetre boşlukta yerine takılmış durumda. Ana kubbemizi taşıyan dört büyük kemerin altında Fetih Suresi’nin tamamı buradaki metrajı 220 metre boyunda. Cumhuriyet tarihinde ilk kez Fetih Suresi’ni buraya nakşettik. Şu andaki programımızı Kadir Gecesi’nde açılmak için uğraşıyoruz. Takdir Sayın Cumhurbaşkanımızın olacaktır" dedi.

Çamlıca Camii’nin içi ilk kez drone ile görüntülendi

Çamlıca Camii’nin içi ilk kez drone ile görüntülendi

Çamlıca Camii’nin içi ilk kez drone ile görüntülendi

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