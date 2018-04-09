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Çamlıca Camii’nin kubbeleri ve minarelerinin yapımı tamamlandı

Sona gelinen Çamlıca Camii'ndeki çalışmalar havadan görüntülendi. Caminin 2018 yılının Ramazan ayında açılması planlanıyor.

İHA | 09.04.2018 - 11:41..
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Çamlıca Camii’nin kubbeleri ile minarelerinin yapımı tamamlanırken birçok noktasında çalışmaların sonuna yaklaşıldı. Caminin son hali havadan görüntülendi.

Çamlıca Camii’nin kubbeleri ve minarelerinin yapımı tamamlandı


AÇILIŞA AYLAR KALDI

6 Ağustos 2013'te temelleri atılan ve 125 bin metrekare alanda yapımı hızla devam eden Çamlıca Camii’nin açılışına aylar kaldı.

İstanbul’un en büyük yapılarından biri olacak olan caminin kubbelerinin, minarelerinin yapımı biterken bir çok noktasındaki çalışmalarda da sona gelindi.

Çamlıca Camii’nin son hali havadan görüntülendi İZLE

Çamlıca Camii’nin kubbeleri ve minarelerinin yapımı tamamlandı


ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İşçilerin büyük bir gayrette ile çalıştıkları Çamlıca Camii’nin son durumu havadan görüntülendi.Görüntülerde minare ve kubbelerin bittiği görülürken, işçilerin cami içinde çalışmalarının devam ettiği görülüyor.

Çamlıca Camii’nin kubbeleri ve minarelerinin yapımı tamamlandı


RAMAZAN AYINDA AÇILACAK

Aynı anda 50 bin kişinin ibadet edebileceği Çamlıca Camii'nin 2018 yılının Ramazan ayında açılması planlanıyor.

Çamlıca Camii’nin kubbeleri ve minarelerinin yapımı tamamlandı


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