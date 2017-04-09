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Çamlıca Camisi'nin yüzde 80'ni tamamlandı

2013 yılında temeli atılan Çamlıca Camiİ'nin yüzde 80'i inşa edildi.

09.04.2017 - 11:03
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde 6 Ağustos 2013 tarihinde temelleri atılan ve yapımı büyük hızla devam eden Çamlıca Camisi inşaatında sona yaklaşılıyor. Yaklaşık 125 bin metrekare alanda devam eden inşaatın şu ana kadar yüzde 80’nin tamamlandığı öğrenildi.

Çamlıca Camisi'nin yüzde 80'ni tamamlandı

DÜNYANIN EN BÜYÜK ALEMİ TAKILMIŞTI

Çamlıca camii için özel olarak yaptırılan 7 metre 77 santimetre boyundaki alem ise 2 ay önce tamamlanarak yerine asılmıştı. Alemin yerine takılmasının ardından caminin içindeki ince işçiliklere geçilmişti.  Özellikle alemin takıldığı kubbenin altına el işçiliği yapılmaya devam edilen süslemelerin önümüzdeki aylarda tamamlanması bekleniyor. Bu arada, camiinin 6 minaresi de tamamlandı. Külahları yerine yerleştiren minarelerin 4'ü 107.1 metre 2’si ise 90’ar metre.

Çamlıca Camisi'nin yüzde 80'ni tamamlandı

YÜZDE 80’İ TAMAMLANDI

Çamlıca caminin yüzde 80’lik kısmının tamamlandığını belirtilirken, inşaat şantiyesinde 200, dışarıda bulunan atölyelerde ise 500 kişinin gece gündüz çalıştığı öğrenildi. Cami yapımı  çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten yetkililer, bu yıl içinde ibadete açılmasının planlandığını söyledi.

Çamlıca Camisi'nin yüzde 80'ni tamamlandı

Çamlıca Camisi'nin yüzde 80'ni tamamlandı

Çamlıca Camisi'nin yüzde 80'ni tamamlandı

Çamlıca Camisi'nin yüzde 80'ni tamamlandı

Çamlıca Camisi'nin yüzde 80'ni tamamlandı

Çamlıca Camisi'nin yüzde 80'ni tamamlandı

Çamlıca Camisi'nin yüzde 80'ni tamamlandı

Çamlıca Camisi'nin yüzde 80'ni tamamlandı

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