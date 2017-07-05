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Çamlıca gişelerine Serbest Geçiş Sistemi kurulacak

Çamlıca gişelerine bugünden Serbest Geçiş Sistemi

05.07.2017 - 15:56
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çamlıca gişelerinde Serbest Geçiş Sistemi (SGS) çalışmalarının bugün başlayacağını açıklamıştı.

Çamlıca gişelerine Serbest Geçiş Sistemi kurulacak

ÇAMLICA GİŞELERİNE KURULACAK

Bakan Arslan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Mahmutbey gişeleri ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden sonra şimdi de Çamlıca gişelerine SGS kuracaklarını belirtti.

Çamlıca gişelerine Serbest Geçiş Sistemi kurulacak

30 AĞUSTOS'TA HİZMETE AÇILACAK

Çamlıca gişelerinde yarın SGS çalışmalarını başlatacaklarını kaydeden Arslan, bunu 30 Ağustos'ta hizmete açacaklarını ifade etti.

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