Çamlıca gişelerine Serbest Geçiş Sistemi kurulacak

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çamlıca gişelerinde Serbest Geçiş Sistemi (SGS) çalışmalarının bugün başlayacağını açıklamıştı.

ÇAMLICA GİŞELERİNE KURULACAK

Bakan Arslan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Mahmutbey gişeleri ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden sonra şimdi de Çamlıca gişelerine SGS kuracaklarını belirtti.

30 AĞUSTOS'TA HİZMETE AÇILACAK

Çamlıca gişelerinde yarın SGS çalışmalarını başlatacaklarını kaydeden Arslan, bunu 30 Ağustos'ta hizmete açacaklarını ifade etti.