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Çamlıca Kulesi'nde çalışmalar aralıksız sürüyor

İstanbul'da oluşan görüntü kirliliğine son verecek dev projenin restoran ve seyir terası bölümü monte edildi.

İHA | 10.10.2018 - 10:27..
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Çamlıca Kulesi'nde çalışmalar aralıksız sürüyor

İstanbul’un silüetini bozan Çamlıca’daki radyo ve TV vericilerini tek bir merkezde toplayacak olan dev kulenin restoran bölümü monte edildi. 365 metre yüksekliğindeki kulenin son hali havadan görüntülendi.

Çamlıca Kulesi'nde çalışmalar aralıksız sürüyor

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Büyük Çamlıca Tepesi'nde görüntü ve çevre kirliliğine sebep olan mevcut anten direkleri kaldırılarak sayısal yayına geçiş sürecini sağlamak amacıyla Küçük Çamlıca'da tek bir anten kulesi yapım çalışmaları hızla devam ediyor.

Kulenin restoran ve seyir terası yapılacak yerleri monte edilirken, işçilerin 365 metrede çalışmaları hızla devam ediyor.

Çamlıca Kulesi'nde çalışmalar aralıksız sürüyor

RESTORAN VE SEYİR TERASI MONTE EDİLDİ

Görüntülerde 1 Mart 2016 tarihinde başlanan yapım sürecinde toplam 365 metre yüksekliğe sahip kulenin restoran ve seyir terası olacak kısmının monte edildiği görülüyor. Öte yandan işçilerin 365 metre yükseklikteki çalışmaları da hızla devam ediyor.

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