Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan vericilerin tek bir noktada toplanacağı kulenin yapımı sürüyor. 2016 yılında temeli atılan Küçük Çamlıca Kulesi'ndeki çalışmaların son durumu havadan görüntülendi.
İŞÇİLER METRELERCE YÜKSEKTE ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR
Görüntülerde tamamlandığında 168 metre olacak olan antenin yükselmeye başladığı ortaya çıkarken, işçilerin metrelerce yükseklikte çalışmalarını aralıksız devam ettirdiği görüldü.
Çamlıca Kulesi’ndeki çalışmalar havadan görüntülendi
Görüntülerde asansör sistemiyle yukarı çekilen tamamlandığında 168 metre boyunda olacak olan 16 parçadan oluşan antenin yükselmeye başladığı görüldü.
EYFEL KULESİ'NDEN DAHA YÜKSEK OLACAK
Betonarme yapısı biten kule tamamlandığında 365 metrelik yüksekliğe ulaşarak Paris’in simgesi olan 300 metrelik Eyfel Kulesi’nden daha yüksek olacak. 221 metre yüksekliğindeki kuleye 168 metrelik çelik anten eklendikten sonra 201 metre kotuna çekilecek ve toplamda yapı yüksekliği 365 metreye ulaşılacak.
DENİZ SEVİYESİNDEN 583 METRE YÜKSEKLİKTE OLACAK
16 parça anten, kulenin içinde birleştirilerek kulenin asansör sistemi ile yukarı çekiliyor. İstanbul´un sembolü olması beklenen yeni kule tamamlandığında vatandaşların görebileceği ikinci seyir terası yüksekliği 153 metre (Deniz seviyesinden 371 metre) yüksekliğe çıkılabilecek.
Bittiğinde 365 metre yüksekliğe sahip olacak kulenin deniz seviyesinden 583 metre yüksekliği olacak. Kulenin siluetinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçerken köprünün ayakları arasında yükseldiği görülüyor.