taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.746
USD
4,6149
EURO
5,3945
ALTIN
191,59
PETR
74,3600

Çamlıca kulesinden büyüleyici İstanbul manzarası

Küçük Çamlıca tepesinde inşa edilen, Radyo-TV kulesinden görünen İstanbul manzarası büyülüyor.

İHA | 05.06.2018 - 14:14..
  1. Haberler
  2. Seyahat

Çamlıca tepesinde kurulan 365 metre yükseklikteki Çamlıca Radyo-TV Kulesi’ndeki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

4 MİLYONUN ÜZERİNDE TURİST BEKLENİYOR

Kuledeki çalışmaların büyük bir kısmı tamamlanırken, kulenin tepesinden görülen İstanbul manzarası görenleri adeta büyülüyor. Bünyesinde seyir terasları ve restoranları da olacak kulede, yıllık 4 milyonun üzerinde turistin gelmesi bekleniyor.

EYFEL'DEN DAHA YÜKSEK

Tamamlandığında Paris'teki Eyfel Kulesi'nden 33 metre daha yüksek olacak olan dev kulede 160 metre uzunluğunda bir çelik anten yerleştirildi. Kulenin yapımında ve dış kaplama işinde, içine hidrolik sistem kurularak 1300 ton ağırlığındaki çelik anten kullanıldı.

Tamamlandığında üzerinde restoranları ve seyir terasları yer alacak kule, milyonlarca turist ağırlayacak.

Çamlıca kulesinden büyüleyici İstanbul manzarası

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ORC'nin 24 Haziran anketi

ORC'nin 24 Haziran anketi

272
DP lideri Uysal, FETÖ elebaşına sayın dedi

DP lideri Uysal, FETÖ elebaşına sayın dedi

135
Yasemin Özilhan: Diyeti bozdum

Yasemin Özilhan: Diyeti bozdum

95
Aziz Yıldırım'ın son sözleri

Aziz Yıldırım'ın son sözleri

60
Aziz Yıldırım seçimden sonra ilk kez görüntülendi

Aziz Yıldırım seçimden sonra ilk kez görüntülendi

55
Suriye'de düşman cepheler arasında petrol anlaşması

Suriye'de düşman cepheler arasında petrol anlaşması

27
Muharrem İnce'nin Van hezimeti

Muharrem İnce'nin Van hezimeti

209