Çamlıca kulesinden büyüleyici İstanbul manzarası

Çamlıca tepesinde kurulan 365 metre yükseklikteki Çamlıca Radyo-TV Kulesi’ndeki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

4 MİLYONUN ÜZERİNDE TURİST BEKLENİYOR

Kuledeki çalışmaların büyük bir kısmı tamamlanırken, kulenin tepesinden görülen İstanbul manzarası görenleri adeta büyülüyor. Bünyesinde seyir terasları ve restoranları da olacak kulede, yıllık 4 milyonun üzerinde turistin gelmesi bekleniyor.

EYFEL'DEN DAHA YÜKSEK

Tamamlandığında Paris'teki Eyfel Kulesi'nden 33 metre daha yüksek olacak olan dev kulede 160 metre uzunluğunda bir çelik anten yerleştirildi. Kulenin yapımında ve dış kaplama işinde, içine hidrolik sistem kurularak 1300 ton ağırlığındaki çelik anten kullanıldı.

Tamamlandığında üzerinde restoranları ve seyir terasları yer alacak kule, milyonlarca turist ağırlayacak.



