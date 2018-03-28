taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.197
USD
3,9819
EURO
4,9399
ALTIN
171,93
PETR
68,9500

Çamlıca Kulesi'nin anten kısmında sona gelindi

Anten kısmında sona gelinen Çamlıca Kulesi havadan görüntülendi.

İHA | 28.03.2018 - 08:51..
  1. Haberler
  2. Projeler
Çamlıca Kulesi'nin anten kısmında sona gelindi

Çamlıca’da görüntü kirliliği oluşturan vericilerin tek noktada toplanması için 2016 yılında temeli atılan Küçük Çamlıca TV- Radyo Kulesi’nin anteni yükselmeye devam ediyor.

Çamlıca Kulesi'nin anten kısmında sona gelindi

ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ

Kulenin sona gelinen anten kısmı havadan görüntülendi. Çamlıca Tepesi’nde görüntü ve çevre kirliliğine neden olan onlarca radyo ve televizyon vericisinin bir araya toplanması amacıyla yapımı süren Küçük Çamlıca TV- Radyo Kulesi’ndeki çalışmalarda sona doğru geliniyor.

Çamlıca Kulesi'nin anten kısmında sona gelindi

ANTEN YAPILDI

Kulenin anten kısmı büyük ölçüde tamamlanırken, son durumu havadan görüntülendi. Görüntülerde kulenin son parçası olan antenin yapıldığı ve sona gelindiği görülüyor.

Çamlıca Kulesi'nin anten kısmında sona gelindi

PARİS'TEKİ EYFEL KULESİ'NDEN DAHA YÜKSEK OLACAK

Dev kule ile İstanbul manzarası eşsiz bir güzellik ortaya koyarken, 16 parçadan oluşan antenin yapılması ile kulenin yüksekliği 365 metre olacak. Kule bu yüksekliğe ulaştığında Paris'teki Eyfel Kulesi'nden daha yüksek olacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Çanakkale Köprüsü Lapseki'nin konut fiyatlarını artırdı
Çanakkale 1915 Köprüsü, bağlantı noktaları olan Lapseki ve Gelibolu ilçelerinde satılık konutların metrekare fiyatlarını artırdı.
Şişhane- Seyrantepe metrosu ulaşım sorununu çözecek
Şişhane - Seyrantepe projesi, 12 kilometre uzunluğunda olacak ve trafik sorununu büyük ölçüde ortadan kaldıracak.
Şişhane- Seyrantepe metrosu ulaşım sorununu çözecek
Şişhane - Seyrantepe projesi, 12 kilometre uzunluğunda olacak ve trafik sorununu büyük ölçüde ortadan kaldıracak.
Yüksekova’daki 3 bin 63 konut hızla yükseliyor
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde terör mağdurları için yapılan 3 bin 63 konutun yapımı devam ediyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şirin Payzın'a göre Boğaziçili öğrencilerin Afrin tepkisi özgürlük

Şirin Payzın'a göre Boğaziçili öğrencilerin Afrin tepkisi özgürlük

202
Bitcoin ticareti yapan imamlar görevden alındı

Bitcoin ticareti yapan imamlar görevden alındı

103
93 yaşında kendini asarak intihar etti

93 yaşında kendini asarak intihar etti

63
Facebook CEO'su Zuckerberg ABD Senatosu'nda ifade verecek

Facebook CEO'su Zuckerberg ABD Senatosu'nda ifade verecek

20
Meclis'te CHP'nin eşek heykeli tartışıldı

Meclis'te CHP'nin eşek heykeli tartışıldı

65
Suudi Arabistan, Amerikan güreşlerine ev sahibi olacak

Suudi Arabistan, Amerikan güreşlerine ev sahibi olacak

83
Fransız basını YPG için yardım istedi

Fransız basını YPG için yardım istedi

50
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM