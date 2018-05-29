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Çamlıca Kulesi'nin uzunluğu Eyfel’i geçti

İnşaatı devam eden Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşılırken, 365 metreye ulaşan kulenin yüksekliği Eyfel Kulesi’ni geride bıraktı.

İHA | 29.05.2018 - 08:59..
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Çamlıca’da görüntü kirliliği oluşturan vericilerin tek noktada toplanması için 2016 yılında temeli atılan Küçük Çamlıca Kulesi'ndeki çalışmaların son durumu havadan görüntülendi.

YÜKSEKLİK 365 METRE

Antenin monte edilmesiyle kulenin yüksekliği 365 metreye ulaştı. Kule 365 metreye ulaşmasıyla Paris’in simgesi olan 300 metrelik Eyfel Kulesi'ni geçti.

Çamlıca Kulesi'nin uzunluğu Eyfel’i geçti

Çamlıca Kulesi'nin uzunluğu Eyfel’i geçti ViDEO

RENKLER KIRMIZI BEYAZ

Kulede işçilerin metrelerce yükseklikte çalışmalarını aralıksız devam ettirdiği görüldü. Antenin kırmızı ve beyaz renklerden oluştuğu dikkat çekti.

İstanbul´un sembolü olması beklenen yeni kule tamamlandığında vatandaşların görebileceği ikinci seyir terası yüksekliği 153 metre (Deniz seviyesinden 371 metre) yüksekliğe çıkılabilecek. 365 metre yüksekliğe ulaşan kulenin deniz seviyesinden yüksekliği 583 metre oldu.

Çamlıca Kulesi'nin uzunluğu Eyfel’i geçti

Çamlıca Kulesi'nin uzunluğu Eyfel’i geçti

Çamlıca Kulesi'nin uzunluğu Eyfel’i geçti

Çamlıca Kulesi'nin uzunluğu Eyfel’i geçti

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