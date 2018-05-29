Çamlıca Kulesi'nin uzunluğu Eyfel’i geçti

FETÖ’nün 60 mahrem subayına yönelik 16 ilde yaptığı operasyonda 17 kişi yakalandı.

1964 yılından itibaren kapalı olan Büyükada'daki Prinkipo Rum Yetimhanesi, yeniden yapılandırılacak.

Büyükada Rum Yetimhanesi restore edilecek

Bakan Sarıeroğlu, emeklilerin ikramiyeleri ve maaşlarının ayrı ayrı bayramdan önce yatırılacağını açıkladı.

Emekliler maaşlarını da bayramdan önce alacak

Ramos'a 1 milyar euroluk dava açıldı

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Oscar esansa rağmen 76 kilo uyuşturucu yakalattı

Adana'da bir tırın çekicisinde, kasanın tabanına yapılan zulaya gizlenmiş ve kokuyu engellemek amacıyla üzerine esans dökülmüş 76 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.