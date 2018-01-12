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Çamlıca- Libadiye Karayolu'nda çalışmalar sürüyor

Çamlıca- Libadiye Karayolu Tüneli Projesi'nde çalışmaların yüzde 21'i tamamlandı.

Haber Merkezi | 12.01.2018 - 10:48..
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Çamlıca- Libadiye Karayolu'nda çalışmalar sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2014 yılında açıkladığı ve İstanbul'un prestijli projesi olarak lanse ettiği Çamlıca-Libadiye Karayolu Tüneli Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.

Çamlıca- Libadiye Karayolu'nda çalışmalar sürüyorFotoğraf kaynak: İBB

YÜZDE 21'İ TAMAMLANDI

Çamlıca’daki camiye ulaşımı düzenlemek amacıyla planlanan projede çalışmaların fiziki gerçekleşme oranı yüzde 21 olarak açıklandı.

Çamlıca Libadiye Karayolu Tüneli'nin toplam uzunluğu 3 bin 680 metrekare olacak ve 3 tünelden meydana gelecek.

Çamlıca- Libadiye Karayolu'nda çalışmalar sürüyorFotoğraf kaynak: İBB

GİDİŞ- GELİŞ YAPILACAK

Projenin bir kısmı hemzemin geçiş olarak, 1,5 kilometre gidiş ve geliş şeklinde yapılması planlanıyor.

Çamlıca- Libadiye Karayolu'nda çalışmalar sürüyor

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