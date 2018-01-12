Çamlıca- Libadiye Karayolu'nda çalışmalar sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2014 yılında açıkladığı ve İstanbul'un prestijli projesi olarak lanse ettiği Çamlıca-Libadiye Karayolu Tüneli Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.
Fotoğraf kaynak: İBB
YÜZDE 21'İ TAMAMLANDI
Çamlıca’daki camiye ulaşımı düzenlemek amacıyla planlanan projede çalışmaların fiziki gerçekleşme oranı yüzde 21 olarak açıklandı.
Çamlıca Libadiye Karayolu Tüneli'nin toplam uzunluğu 3 bin 680 metrekare olacak ve 3 tünelden meydana gelecek.
Fotoğraf kaynak: İBB
GİDİŞ- GELİŞ YAPILACAK
Projenin bir kısmı hemzemin geçiş olarak, 1,5 kilometre gidiş ve geliş şeklinde yapılması planlanıyor.