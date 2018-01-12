Çamlıca- Libadiye Karayolu'nda çalışmalar sürüyor

1 Meclis, milletvekillerinin sağlık yardımlarına zam yaptı Son zamlarla birlikte milletvekilleri diş sağlıklarını korumak için bütçeden daha fazla yardım alacak. Uygulama Meclis ile bağlantısı olan yaklaşık 13 bin kişiyi kapsıyor.

2 Türkiye'nin illere göre kitap okuma oranları Kitap satış noktası İdefix, illere göre Türkiye'nin kitap okuma oranlarını açıkladı. Buna göre en çok kitap okuyan il 2,08 oran ile Ankara olurken, ikinci sırayı da 1,92 endeksle İstanbul aldı.

3 Trump mültecilerin ülkelerine 'bok çukuru' dedi ABD Başkanı Trump'ın, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği bir toplantıda, bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen mültecileri eleştirerek, ülkeleri için 'bok çukuru' benzetmesi yaptı.

4 Gomis: Aleyna Tilki'den çekiniyorum Gomis, "Sen olsan bari" şarkısının kendisiyle özdeşleştiğini, bu yüzden Aleyna Tilki'den çekindiğini söyledi.

5 Omuz ağrılarını hafife almayın Doç. Dr. Arel Gereli, çalışırken omuz bölgesindeki yanlış duruşların uzun dönemde kaslarda yırtığa neden olabildiğini belirtti.

6 Özge Ulusoy: İnşallah aşk olur Manken Özge Ulusoy, Akmerkez’de objektiflere yansıdı.