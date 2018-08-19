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Çamlıca Televizyon Kulesi 'giydiriliyor'

Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde kaplama ve giydirme işlemleri sürerken elektronik aletlerin de yerleştirilmesi yapılıyor.

DHA | 19.08.2018 - 16:08..
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Çamlıca Televizyon Kulesi 'giydiriliyor'

Çamlıca Camii'nin yapımıyla birlikte gündeme gelen Çamlıca Tepesi'ndeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin kaldırılması amacıyla başlayan projeye 2016 yılının Mart ayında start verilmişti.

221 metre boyundaki betonarme bölümün tamamlanmasının ardından kulenin antenleri taşıyacak çelik konstrüksiyon bölümünün yapımına başlanmıştı. Kulenin 1400 ton ağırlığındaki anteni ise hidrolik krikolarla kule içinden yükseltilmişti.

Çamlıca Televizyon Kulesi 'giydiriliyor'

KULE "GİYDİRİLMEYE" BAŞLANDI

Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında şu anda elektronik aletlerin yerleştirilme işleminin devam ettiği öğrenildi. Kulenin betonarme bölümünde kaplama ve giydirme işlemleri başladı. Çalışmalar kulenin 221 metre yüksekliğinden başlarken tamamlandıkça aşağı doğru devam edecek.

Tamamlandığında toplam yüksekliği 388,5 metre olacak kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 576,5 metre yüksekliğe ulaşacak. Kule her biri 4,5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan oluşacak.

Çamlıca Televizyon Kulesi 'giydiriliyor'

ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK AZALACAK

300 işçi ve mühendisin gece gündüz çalıştığı projede kule sayesinde tek yerden ve noktadan televizyonlara, radyolara ve insanlara yayıncılık hizmeti verilmesinin planlandığı belirtildi. Kulenin hizmete alınmasıyla Çamlıca'da görüntü kirliliği yaratan televizyon ve cep telefonu vericisi taşıyan kulelerle sökülerek yerlerinden kaldırılacak. Kule sayesinde frekansların birleşmesi ile elektromanyetik kirliliğin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Çamlıca Televizyon Kulesi 'giydiriliyor'

KULEDE RESTORAN VE SEYİR TERASLARI BULUNACAK

İstanbul'un sembolü olması beklenen yeni kulede 39 ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunacağı belirtildi. Ayrıca kulenin 33 ve 34'üncü katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki ayrı seyir terasının da yapılacağı öğrenildi. Kuleye iniş ve çıkışta ise son derece hızlı ve modern asansörler bulunacak.

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