Çamlıca TV Radyo Kulesi inşaatı sürüyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çamlıca TV Radyo Kulesi inşaatı ile ligili bilgi aldı.

"ÖNGÖRÜMÜZ BU SENE İÇİNDE HİZMETE SUNMAK"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "(Çamlıca TV Radyo Kulesi) Bir taraftan testler yürüyor, br taraftan kademelendirdikçe yeni işler yapıyoruz. Öngörümüz, bu sene içinde kesinlikle bitirip hizmete sunmak. Olağanüstü bir aksaklık çıkmazsa, bu senenin sonuna kalmadan burayı hizmete vermiş olacağız. 80 radyomuz buradan çok daha kaliteli yayıncılık yapabilecek." dedi.

"LALE MOTİFİ GİYDİRİLECEK"

Arslan, "Kulenin duvar kalınları 120 santimetreden başlıyor, en tepede 60 santimetreye iniyor ve onun üzerine de anteni taşıyan 165 metrelik çelik konstrüksiyon olacak. Toplam yüksekliği zeminden 369 metre olacak. Bugün itibarıyla 221 metrelik beton aksamı tamamen bitirmiş durumdayız, onun üzerine gelecek 165 metrelik çelik anten kısmının da 12 parçada imalatını yaptık. Parçaların her biri yukarı çekilerek diğer parça ona ekleniyor. 12 parçanın tamamının kaynağı içeride bittikten sonra onu yine yukarı çekeceğiz, tamamen beton kulenin üzerinde montajını yapacağız. En sonunda da onun üzerine 23,5 metrelik nihai antenleri taşıyan bir çelik aksamı monte edeceğiz, böylece 369 metrelik yüksekliği tutturmuş olacağız. Beton aksamın etrafında Osmanlı'dan bugüne gelen, İstanbul'un sembolü olan lale motifli bir giydirme yapacağız. O da 15 parçadan müteşekkil, her biri 3 kat yüksekliğinde, yaklaşık 13,5 metre yüksekliğinde 15 parçayı da dışarıdan yukarıya giydirerek kuleyi tamamlamış olacağız."





"VERİCİLER SİPARİŞ EDİLDİ"

Arslan ayrıca, "Ayrıca daha önce daha az sayıda radyoyu buraya taşımayı öngörmüş olmakla birlikte, RTÜK ile yaptığımız çalışma çerçevesinde 80 FM radyonun burada yayınlarının yapılması adına, vericilerinin koyulması gerekiyordu, onunla ilgili süreçleri başlattık. Yurt dışından siparişlerimizi yaptık, onların imal edilmesi, gelmesi, yerleştirilmesi işlemi tamamlandı." diye konuştu.