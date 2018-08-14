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ÇamlıYaka Konakları'nın ön satışları başladı

Ege Yapı, Çekmeköy’de inşa edeceği yeni projesi ÇamlıYaka Konakları’nda lansman öncesi ön satışları start aldı.

Haber Merkezi | 14.08.2018 - 09:35..
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Gayrimenkul sektörünün öncü ve yenilikçi firmalarından Ege Yapı, Anadolu Yakası’nın gözde yaşam bölgesi Çekmeköy’deki yeni projesi ÇamlıYaka Konakları’nda lansman öncesine özel ön satış ayrıcalığını başlattı.

"DOĞAYLA İÇ İÇE YAŞAMAK İSTEYENLERİN TERCİHİ"

H. İnanç Kabadayı, “ÇamlıYaka Konakları, şehirden uzaklaşmadan doğayla iç içe yaşamak isteyenlerin tercihi olacak.” dedi.

ÇamlıYaka Konakları'nın ön satışları başladı

"METRO HATTINA VE ÜÇÜNCÜ KÖPRÜYE YAKIN"

ÇamlıYaka Konakları’nda ön satışa başlamalarını değerlendiren Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı H. İnanç Kabadayı, “Çekmeköy’ün merkezinde, çam ormanlarının yanı başında çok özel bir konumda yer alan ÇamlıYaka Konakları, şehirden uzaklaşmadan doğayla iç içe lüks bir yaşam sunacak. Lüks site hayatını villa konforundaki evlerde yaşamak isteyenler için en doğru adres olacak. ÇamlıYaka Konakları ile müstakil bahçe kullanımlı ve geniş teraslı evlerin bulunacağı bir yaşam projesi tasarlıyoruz. Hızlı ve planlı bir şekilde kentleşen ancak İstanbul’un dört mevsim doğayla iç içe kalmayı başarmış ayrıcalıklı bölgelerinden biri olarak göze çarpan Çekmeköy’de yükselecek ÇamlıYaka Konakları’nın mevcut metro hattı ve üçüncü köprüye yakınlığı ile çok farklı lokasyonlarda çalışan ancak yaşam kalitesine önem veren insanlar tarafından tercih edileceğini ön görüyoruz.” diye konuştu.

ÇamlıYaka Konakları'nın ön satışları başladı

İKİ YILDA TESLİM EDİLECEK

Yaklaşık 19 bin metrekare inşaat alanı üzerine çam ormanlarının yanı başında sınırlı sayıda yaşam için tasarlanan ÇamlıYaka Konakları 3+1, 4+1, 5+1 müstakil bahçeli ve teraslı evlerden oluşacak. Az katlı oluşu, özgün mimarisi, projenin önünde üst segment markaların olacağı ticari alanları ve sosyal alanları ile bölgede fark oluşturacak ÇamlıYaka Konakları, iki yılda teslim edilecek.

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