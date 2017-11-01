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Cammu Keşmir'de direnişçi liderlerden Hindistan'a ret

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, bağımsızlık yanlısı direnişçi liderler, Hindistan hükümetinin diyalog teklifini reddetti.

01.11.2017 - 07:06
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Tüm Partiler Hürriyet Konferansı liderlerinden Mirvaiz Ömer Faruk, Hürriyet Konferansı'nın diğer fraksiyonunun lideri Seyid Ali Geylani ve Cammu Keşmir Kurtuluş Cephesi (JKLF) lideri Yasin Malik'ten oluşan ortak direniş liderliğinden yapılan açıklamada, Hindistan hükümeti tarafından geçen hafta yapılan diyalog önerisinin, "zaman kazanma taktiği" olduğu belirtildi.

Cammu Keşmir'de direnişçi liderlerden Hindistan'a ret

"HİNDİSTAN'IN ZAMAN KAZANMA TAKTİĞİ"

Açıklamada, "Bu sadece Hindistan devleti tarafından uluslararası baskı ve bölgesel zorlamalar altında uygulanan zaman kazanma taktikleridir. Keşmir ihtilafı, tarihi bağlamında ve verilen uluslararası taahhütlerin arka planında anlaşılmadan ve ele alınmadan ne Cammu Keşmir'de ne de alt kıtada kalıcı barış sağlanamaz." ifadelerine yer verildi.

Cammu Keşmir'de direnişçi liderlerden Hindistan'a ret

(Eski Hindistan İstihbarat Bürosu Başkanı Dineshwar Sharma)

"SHARMA'NIN GELİŞİ BOŞ BİR ÇABA"

Hindistan hükümetinin, 23 Ekim'de, eski Hindistan İstihbarat Bürosu Başkanı Dineshwar Sharma'yı, Cammu Keşmir'deki temsilcilerle görüşmelerde bulunmak üzere muhatap olarak görevlendirmesine değinilen açıklamada, "Sharma'nın anlaşmazlığa ya da çözümüne değinmekten ziyade 'barışın yeniden sağlanması' için bölgeye geldiği savı, onunla yapılacak herhangi bir sözleşmenin kapsamını sınırlar ve bunu boş bir çaba haline getirir." ifadeleri kullanıldı.

Cammu Keşmir'de direnişçi liderlerden Hindistan'a ret

"KEŞMİR-SURİYE KIYASI SAÇMA"

Direniş liderleri, Sharma'nın, Keşmir'deki çatışma ile Suriye'deki savaşı kıyaslamasını eleştirerek, "Keşmir'in uluslararası kabul görmüş 70 yıllık siyasi ve insani meselesini, Suriye'deki mezhep savaşı ve politik mücadeleyle karşılaştırmak, aldatma ve propagandadır. Her iki durum arasında bir ilişki yoktur." iddiasında bulundu.

Liderler, tek seçenek olarak görünen "samimi diyalog kurmaya" olan inançlarını yineledi.

Cammu Keşmir'de direnişçi liderlerden Hindistan'a ret

KEŞMİR SORUNU

Himalayalar'da Hindistan ve Pakistan arasında Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı Keşmir, iki ülkenin İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Cammu Keşmir'de direnişçi liderlerden Hindistan'a ret

(Hürriyet Konferansı liderlerinden Mirvaiz Ömer Faruk)

Cammu Keşmir'deki Müslüman direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsızlık ya da Pakistan'a bağlanmak için eylem yapıyor. Bölgedeki şiddet olaylarında bugüne kadar yaklaşık 70 bin kişi yaşamını yitirdi.

Cammu Keşmir'de direnişçi liderlerden Hindistan'a ret

(Hürriyet Konferansı liderlerinden Seyid Ali Geylani)

Cammu Keşmir'de direnişçi liderlerden Hindistan'a ret

(Cammu Keşmir Kurtuluş Cephesi (JKLF) lideri Yasin Malik)

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