Cammu Keşmir'de siyasi kriz sürüyor

Hindistan Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, 12 Nisan'da yapılması planlanırken güvenlik gerekçesiyle 25 Mayıs'a ertelenen seçimlerin yine aynı sebeple belirsiz bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, bölgedeki güvenlik durumunun halen "endişe verici halde" olduğu, "seçimler için elverişli koşulların bulunmadığı" ifade edilirken, Seçim Komisyonu'nun seçim güvenliğinin sağlanabilmesi için halihazırda Anantnag'da bulunan 54 bin paramiliter milise ek olarak 68 bin Hint askerinin görevlendirilmesini talep ettiği, ancak bakanlığın yalnızca 25 bin ilave personel sağlayabileceği yanıtını vermesi üzerine seçimin ertelenmesine karar verildiği kaydedildi.

"GÖSTERİ VE ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENEBİLİR" ENDİŞESİ

Adının açıklanmasını istemeyen bir Hintli istihbarat yetkilisi, konuya dair hükümete yaptıkları bilgilendirmede, ara seçimlerin belirlenen tarihte yapılması durumunda süregelen kargaşa nedeniyle katılımın yalnızca yüzde 3'lerde kalacağı ve seçimler sırasında Srinagar'da yaşanan gösteri ve çatışmaların çok daha şiddetlenebileceği değerlendirmesinde bulunduklarını anlattı.

Anantnag ara seçimlerinin aslında 12 Nisan tarihinde yapılması planlanmıştı. Ancak o günlerde Cammu Keşmir genelinde güvenlik güçleriyle bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasında yaşanan çatışmalar ve süregelen sokak protestoları nedeniyle 9 Nisan'da başkent Srinagar'daki ara seçimlere katılım yalnızca yüzde 7'de kalmış, bu sebeple 3 gün sonra Anantnag'da yapılacak ara seçimlerin ertelenmesine karar verilmişti.

Hindistan ve Pakistan arasında İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana egemenlik tartışmalarına konu olan Keşmir'de 70 bin kişi, yaşanan şiddet olaylarında hayatını kaybetmişti.

Cammu Keşmir'deki direnişçi gruplar, 1989'dan bu yana bağımsız olmak ya da Pakistan'a bağlanmak için eylemler yapıyor.