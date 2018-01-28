Cammu Keşmir'deki çatışmalar

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, dün, Hindistan askerlerinin protestoculara açtığı ateşle 2 sivilin ölmesinin ardından yapılan grev çağrısı nedeniyle dükkanlar ve iş yerleri kapandı.

Bağımsızlık yanlısı Keşmirliler, sivillerin ölümünün ardından bir günlük grev çağrısında bulundu.

POLİSLER SOKAKLARA İNDİ

Grev nedeniyle dükkanların ve iş yerlerinin kapatıldığı bölgede, emniyet güçleri, olası protestolara karşı güvenlik önlemi aldı, caddelerde devriye gezdi.

Yetkililer, Srinagar'ın eski mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Grev öncesinde bazı grupların sosyal medya aracılığıyla organize olmalarını engellemek için bölgenin güney kesimlerinde internet bağlantısını kesen yetkililer, diğer kesimlerde de internet hızını düşürdü.

Eyaletin bazı bölgelerinde grev nedeniyle toplu taşıma hizmetlerinin askıya alındığı kaydedildi.

2 ÖLÜ 9 YARALI

Cammu Keşmir eyalet polisi, Hint askerlerin, Shopian köyünden geçen askeri konvoya taş attığı ileri sürülen protestoculara ateş açtığını belirtmişti. Açılan ateşle 2 gencin öldüğünü ifade eden polis yetkilileri, biri ağır birçok kişinin de yaralandığını bildirmişti.

Köylüler ise yaralanan kişi sayısının 9 olduğunu söylemişti. Olayın duyulmasının ardından yüzlerce kişi Hindistan karşıtı ve bağımsızlık yanlısı sloganlar atarak sokaklara çıkmıştı.

KEŞMİR OLAYLARI

Hindistan ve Pakistan arasında, İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana tartışma konusu olan Keşmir'de şimdiye kadar 70 bine yakın kişi şiddet olaylarında yaşamını yitirdi.

Cammu Keşmir'deki direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsız olmak ya da Pakistan'a bağlanmak için eylemler yapıyor.