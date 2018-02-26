taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.518
USD
3,7774
EURO
4,6593
ALTIN
162,79
PETR
67,3000

Çamur zıpzıpı nedir

Çamur zıpzıpının Latince’de bir diğer ismi Periophthalmus argentilineatus’tur.

  1. Haberler
  2. İpucu

Çamur zıpzıpı; televizyon izlerken karşınıza çıkan balıklardan tamamen farklı bir balık olarak anılıyor.

KARADA BİLE NEFES ALABİLİR

Batı ve Doğu Afrika, Japonya, Çin, Avustralya, Hindistan ve Madagaskar gibi ülkelerde yaşadığı bilinen bu balıklar, karada bile nefes alabilir. Denizin çekilmesini fırsat bilen çamur zıpzıpı, hemen çamur yüzeyinin üstüne çıkarak burada bulunan bitkileri yiyerek yaşamını sürdürür.

Çamur zıpzıpı nedir

ETRAFTA OLUP BİTENLERİ GÖZLEMLERLER

Eş bulmak için yukarı doğru zıpladıkları için bu isim takılmıştır. Ayrıca çamur zıpzıpları korktuklarında daha uzağa zıplayabilirler. Gözleri ise bir avcıyı andırır. Bu koca gözleri sayesinde sürekli etrafta olup bitenleri gözlemlerler.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Beyaz Çay'ın bilinmeyen faydaları
Uzman Diyetisyen Çağatay Köşkeroğlu son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Beyaz Çay hakkında bilinmeyenleri anlattı.
Yiyeceklerle yapılan eğlenceli sanatsal çalışmalar
Sanatçı Helga Stentzel, sanatsal çalışmalarını yiyecekler üzerinde gerçekleştiriyor. Ortaya işte bu eğlenceli görüntüler çıkıyor ve Stentzel oldukça ilgi görüyor.
Paralimpik Oyunlar nedir
Engellilerden oluşan sporcu gruplarının birey veya takım olarak yaptıkları yarışmalara verilen isimdir. Bu oyunlar olimpiyat statüsünde olup olimpiyatlardan hemen sonra gerçekleştirilir.
Blobfish nedir
Blobfish; dünyanın en çirkin hayvanı olarak biliniyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cold Brew nedir

Cold Brew nedir

5
Semerli tırtıl nedir

Semerli tırtıl nedir

0
Halsizliğe karşı özel tarif: Yeşil smoothie

Halsizliğe karşı özel tarif: Yeşil smoothie

1
Kulunç nedir

Kulunç nedir

3
Steadicam nedir

Steadicam nedir

1
Kaliteli uyku için ne yapmalı

Kaliteli uyku için ne yapmalı

7
Kelebek etkisi nedir

Kelebek etkisi nedir

6