Çamur zıpzıpı nedir

Çamur zıpzıpı; televizyon izlerken karşınıza çıkan balıklardan tamamen farklı bir balık olarak anılıyor.

KARADA BİLE NEFES ALABİLİR

Batı ve Doğu Afrika, Japonya, Çin, Avustralya, Hindistan ve Madagaskar gibi ülkelerde yaşadığı bilinen bu balıklar, karada bile nefes alabilir. Denizin çekilmesini fırsat bilen çamur zıpzıpı, hemen çamur yüzeyinin üstüne çıkarak burada bulunan bitkileri yiyerek yaşamını sürdürür.

ETRAFTA OLUP BİTENLERİ GÖZLEMLERLER

Eş bulmak için yukarı doğru zıpladıkları için bu isim takılmıştır. Ayrıca çamur zıpzıpları korktuklarında daha uzağa zıplayabilirler. Gözleri ise bir avcıyı andırır. Bu koca gözleri sayesinde sürekli etrafta olup bitenleri gözlemlerler.