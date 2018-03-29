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Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi

Can Bonomo'nun kaybettiği annesi Güneş Bonomo'nun facebook hesabını hacklediler.

Haber Merkezi | 29.03.2018 - 09:50..
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Güneş Bonomo'nun facebook hesabı hacklendi. Hesabı hackleyen kişi ya da kişiler, oğlu Can Bonomo'dan para istedi.

"BORCUMU ÖDE OĞLUM"

Hackerlar, Bonomo'ya annesinin ağzından "Oğlum ben annen nasılsın? Bu özel sırrımız olsun. Burada arada iletişim hakkımız var. Ben iyiyim. Ölmeden birine borcum vardı. Burada çok ağır geliyor. Sana hesabını iletsem oraya 10 bin euro yatırır mısın? Ben annen güneş gibi parlak ol" mesajını gönderdi.

"YORUMA KAPALI İLK POSTUM"

Mesajın ekran görüntüsünü Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşan Can Bonomo, altına şu notu düştü:

"İnsanlık 101. Sol taraf alelade bir konser paylaşımımın altına farklı bir inanışım olduğu için yazılan 1000'lerce din sömürüsü, propaganda ve karalamanın yalnızca bir kısmı. Sağ taraf kanserden kaybettiğim annemin Facebook hesabını hackleyerek ölmeden önce edindiği dostları ve ailesinden para dilenen bir mahlukat. Yoruma kapalı ilk postum bu. İyi kalpli insanlar görsünler, neye oranla iyi olduklarına baksınlar. Kötü insanlar gülüp geçsinler, gazetelerine yazıp satsınlar. Nerelere geldik be... Hadi, iyi uykular."

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi

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