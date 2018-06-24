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Can Dündar 15 Temmuz mitingini CHP mitingi zannetti

Almanya'da kaçak bir yaşam sürdüren Can Dündar, skandallarla dolu karnesine bir yeni anekdot daha ekledi. 15 Temmuz sonrasında yapılan birlik mitingini kendi Twitter'ından CHP mitingi diye servis etti

Haber Merkezi | 24.06.2018 - 15:55..
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15 Temmuz'un kaçaklarından biri olan Can Dündar, hainliğini sürdürdüğü Almanya'da Millet ittifakına katkı sağlamaya devam ediyor, ancak yanlış argümanlarla.

15 Temmuz'a senaryo diyen Dündar, darbe karşıtı birlik mitingini CHP mitingi diye paylaştı.

Can Dündar 15 Temmuz mitingini CHP mitingi zannetti

TWITTER'DAN MESAJ

Kendi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile AK Parti karşıtlığı ve Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapan Alman Cem'i, "Yarın, 16 yıllık bu karanlık parantez kapansın. Yeni bir Türkiye’ye uyanalım. Birlikte çok güzeliz." notuyla paylaştığı tweetinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleştirilen mitingine ilişkin fotoğraf paylaştı.

Dündar her ne kadar 15 Temmuz üzerinden prim yapmaya çalısa da zamanında darbe girişimine inanmayan ve aynı zamanda senaryo olduğunu savunanlardan biri de kendiydi.


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