Can Dündar CHP'nin yürüyüşünü Bastille'e benzetti

CHP'nin MİT TIR'ları davasında suçlu bulunarak 25 yıl hapis cezasına mahkum edilen Enis Berberoğlu için Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde Güvenpark'tan Maltepe Cezaevi'ne yürümesini "Bastille?" yorumu ile Twitter'dan paylaşan Can Dündar, bu olayı Fransa'nın Bastille hapishanesi baskınına benzetti.
BASTİLLE OLAYI
Batille, Fransız İhtilali sırasından önemli eylemlerden biri olan 14 Temmuz 1789’daki Bastille hapishanesi baskınıdır.
Kitleler hapishaneye baskın düzenlemiş ve kraliyetin hükümüyle hapse atılan ve itiraz hakkı bulunmayan mahkumlar serbest bırakılmıştır.
Paris’deki ortaçağ kalesi ve hapishanesi Bastille, monarşik otoriteyi temsil etmekteydi. Hapishane baskını sırasında 7 mahkûm bulunuyordu, ancak monarşinin suistimalini temsil ediyordu. Baskın, Fransız İhtilali’nin parlama noktasıdır.