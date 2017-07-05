Can Dündar Türkiye'ye baskı yapılmasını istedi

15 Temmuz'da düzenlenen kanlı darbe girişiminden hemen önce Almanya'ya giden Can Dündar, yurt dışında Türkiye aleyhinde açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhinde kara propaganda yapan Dündar, İspanyol El Periodico'ya yaptığı açıklamalarda yine şaşırtmadı.

UMUT KIRICI, HAYAL KIRIKLIĞI

Avrupalı liderlerin Türkiye'ye baskı yapması gerektiğini savunan firari Can Dündar, AB'nin Türkiye'ye yönelik tavrını 'hayal kırıklığı' olarak nitelendirdi.

Dündar, "Avrupalı liderleri bizimle birlikte görmek yerine, Erdoğan'ın arkasında görmek çok umut kırıcı. Büyük bir hayal kırıklığı.." diye konuştu.

TÜRKİYE'YE BASKI YAPILSIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sığınmacı anlaşmasıyla AB liderlerini kontrolü altına aldığını söyleyen Can Dündar, AB'nin artık Türkiye'ye baskı yapmasını istedi.