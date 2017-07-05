taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.208
USD
3,5548
EURO
4,0373
ALTIN
140,30
PETR
49,5300

Can Dündar Türkiye'ye baskı yapılmasını istedi

Hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle Türkiye'den kaçan Can Dündar, ülkesinin zor duruma girmesi için elinden geleni yapıyor.

05.07.2017 - 07:20
  1. Haberler
  2. Gündem

can dündar

15 Temmuz'da düzenlenen kanlı darbe girişiminden hemen önce Almanya'ya giden Can Dündar, yurt dışında Türkiye aleyhinde açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhinde kara propaganda yapan Dündar, İspanyol El Periodico'ya yaptığı açıklamalarda yine şaşırtmadı.

UMUT KIRICI, HAYAL KIRIKLIĞI

Avrupalı liderlerin Türkiye'ye baskı yapması gerektiğini savunan firari Can Dündar, AB'nin Türkiye'ye yönelik tavrını 'hayal kırıklığı' olarak nitelendirdi.

Dündar, "Avrupalı liderleri bizimle birlikte görmek yerine, Erdoğan'ın arkasında görmek çok umut kırıcı. Büyük bir hayal kırıklığı.." diye konuştu.

TÜRKİYE'YE BASKI YAPILSIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sığınmacı anlaşmasıyla AB liderlerini kontrolü altına aldığını söyleyen Can Dündar, AB'nin artık Türkiye'ye baskı yapmasını istedi.

İlginizi Çekebilir
Doğu Perinçek Adalet Yürüyüşü'nü eleştirdi
CHP'nin Adalet Yürüyüşü adı altında PKK ile birlikte yürüdüğünü söyleyen Doğu Perinçek, yüzde 49'un yüzde 19'a düştüğünü savundu.
Can Ataklı'dan komik uçak gemisi paylaşımı
Gazeteci Can Ataklı, Türkiye'nin uçak gemisi projesiyle ilgili sonu "O gemiyi nerede kullanacağız" diye biten bir tweet attı.
4 rütbeli askere tutuklama istemi
Manisa'da zehirlenen askerlerle ilgili askerler mahkemeye sevk edildi.
Mardinli ihbar etti, 200 kg patlayıcı imha edildi
PKK daha fazla asker, polis ve sivili şehit etmesin diye teröristleri ihbar eden yürekli Mardinli...
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Alman İç İstihbaratı MİT'i yakın takibe aldı

Alman İç İstihbaratı MİT'i yakın takibe aldı

24
739 emniyet personeli görevine iade edildi

739 emniyet personeli görevine iade edildi

26
Pepe'den ilk Beşiktaş paylaşımı

Pepe'den ilk Beşiktaş paylaşımı

32
Wesley Sneijder İstanbul'a geldi

Wesley Sneijder İstanbul'a geldi

31
ABD ve Güney Kore'de füze atış tatbikatı

ABD ve Güney Kore'de füze atış tatbikatı

3
Pepe İstanbul'a geldi

Pepe İstanbul'a geldi

8
Türk ve Suriyeli ailelerin kavgası: 3 yaralı

Türk ve Suriyeli ailelerin kavgası: 3 yaralı

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM