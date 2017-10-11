Can Dündar vatan hainliğini sevdi

FETÖ'cülerin servis ettiği görüntülerle MİT TIR'ları kumpasının medya ayağını organize eden Can Dündar, kanlı darbe girişiminden önce soluğu Almanya'da aldı.

VATAN HAİNİ CAN DÜNDAR

Avrupa ülkelerinde katıldığı tüm etkinliklerde, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında skandal açıklamalarda bulunan Dündar, kamuoyu tarafından "vatan haini" olarak damgalandı.

ALMAN YALAKASI

"Türkiye bir cehennem" deme küstahlığında bulunan Can Dündar, Türkiye Cumhuriyet tarihinde ilk kez halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretler yağdırırken, Almanya Cumhurbaşkanı önünde saygıyla eğildi, şirinlik yaptı..

İŞİNİN KİTABINI YAZDI

Can Dündar, şimdi de yazdığı kitapla gündeme geldi. Firari Dündar, yazdığı kitabın adını "Vatan haini" koydu.